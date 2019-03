DIGI Rcs-Rds, Orange, Vodafone, Telekom: schimbări importante şi veşti bune

DIGI Rcs-Rds, Orange, Vodafone şi Telekom au anunţat schimbări importante, iar veştile bune pentru aceşti coloşi în telecomunicaţii au venit de la Guvern.

DIGI Rcs-Rds, Orange, Vodafone şi Telekom au aflat luni, 4 martie, este în lucru o nouă ordonanţă de urgenţă pentru a corecta efectele produse de către OUG 114/2018 asupra multor companii din România, inclusiv RCS-RDS şi piaţa telecom.

Din cate se pare, OUG 114/2018 urmeaza sa fie adoptata, probabil tot tacit, de catre Camera Deputatilor, asa cum s-a intamplat si in Senat, iar o alta ordonanta de urgenta ar trebui sa corecteze ceea ce nu e pe placul companiilor. Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, sustine ca in urma discutiilor avute cu RCS - RDS, plus alte companii telecom, bancare, din energie, va fi data o alta ordonanta de urgenta cu modificari facute in baza doleantelor companiilor, scrie idevice.ro.

DIGI Rcs-Rds, Orange, Vodafone şi Telekom, schimbarea importantă pentru ele: taxa pe cifra de afaceri din telecom poate fi scazută de la 3% la 0,4%.

Citiţi detalii şi pe www.ancom.org.ro