Reexaminarea cerută de Iohannis pentru taxele lui Dragnea, respinsă şi de Cameră, şi de Senat

Victorie pentru Liviu Dragnea, în faţa lui Klaus Iohannis. Reexaminarea cerută de preşedinte pentru proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea care prevede eliminarea a 102 taxe a fost respinsă astăzi şi de plenul Camerei Deputaţilor. Anterior, reexaminarea a fost respinsă şi de Senat.

După vot, Liviu Dragnea a anunţat că aşteaptă ca preşedintele Iohannis să promulge legea, întrucât acum nu mai există nicio piedică:

"Este o performanta care tine de consecventa si anume dorinta noastră de a face viata romanilor cat mai buna. Recunosc ca nu am ai vazut atata inversunare pentru o lege, este un pas important, asa cum stiti a fost contestata la CCR, acum nu mai văd nicio piedică, aştept ca preşedintele să o promulge".

Comisiile din Camera Deputaţilor au dat un raport de respingere pentru cererea de reexaminare, iar apoi, raportul de respingere a fost votat de plenul Camerei. Potrivit ordinii de zi, raportul a fost ultimul punct al şedinţei.

Proiectul de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, retrimis de presedintele Klaus Iohannis in Parlament, a intrat miercuri in dezbaterea Comisiei de buget-finante, dupa care va fi supus la vot in plenul Camerei Deputatilor, a anuntat secretarul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustinand ca actul trebuie sa fie adoptat inaintea votarii bugetului de stat pe anul 2017, potrivit News.ro.

Plenul Senatului a respins marti, cu 82 de voturi, cererea de reexaminare a legii privind eliminarea a 102 taxe, impotriva solicitarii presedintelui Klaus Iohannis votand senatorii PSD, ALDE, UDMR. In favoarea reexaminarii au votat senatori PNL, USR si PMP - 36 de voturi.

Reamintim că presedintele Klaus Iohannis a retrimis vinerea trecuta Parlamentului, pentru reexaminare, Legea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, initiata de PSD, avertizând asupra riscurilor cu care s-ar putea confrunta serviciile publice de presă în cazul anulării taxei radio-tv şi explicând că reexaminarea se impune în pofida deciziei de constituţionalitate a CCR, scrie news.ro.

Klaus Iohannis argumentează, în cererea de reexaminare, că deşi există o decizie a CCR de constituţionalitate a legii, reexaminarea trimisă de el se referă la politicile fiscal-bugetare ale statului, precum şi "concretizarea acestora", care sunt atribute ale Parlamentului, astfel încât se impune o reanalizare a acesteia de către Legislativ "sub aspectul efectelor resimţite de cetăţen".

Preşedintele subliniază că eliminarea taxelor şi simplificarea procedurilor în raporturile dintre cetăţeni şi autorităţi sunt deziderate ale societăţii, dar realizarea lor implică şi adoptarea unor "măsuri legislative coerente, eficiente, predictibile şi, în acelaşi timp, responsabile".

"Înlocuirea unei plăţi directe cu una indirectă, precum şi absenţa unor măsuri legislative conexe, de natură să conducă la realizarea unor servicii publice de calitate, ar putea face ca simpla eliminare a taxelor prevăzute de legea transmisă la promulgare să conducă, pe lângă efectul deplasării poverii fiscale de la beneficiarii acestor servicii către toţi contribuabilii, persoane fizice şi juridice, şi la consecinţa accentuării disfuncţionalităţilor serviciilor publice", avertizează preşedintele.

Iohannis atrage atenţia şi asupra taxei radio-tv, afirmând că problemele posturilor publice "sunt vechi şi sistemice" şi se datorează, în principal, cadrului legislativ actual, astfel încât discuţia nu poate fi redusă doar la problema eliminării acestei taxe.

"Modul de finanţare a celor două servicii publice de radio şi de televiziune este în directă legătură cu funcţionarea acestora, iar argumentul cel mai elocvent în acest sens este chiar interesul pe care această măsură legislativă l-a suscitat în spaţiul public. Din această perspectivă, considerăm că stabilirea surselor de finanţare a serviciilor publice de radio şi televiziune sunt aspecte ce trebuie să facă obiectul unor dezbateri autentice în forul legislativ", scrie Iohannis către Parlament.