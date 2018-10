cutremur

Cutremurul din 28 ocombrie 2018 a fost urmat de doua replici, de 3,2 grade şi de 3,6 grade. De ce apar replicile după un cutremur?

Replica este un alt seism care apare dupa primul cutremur, si asta, ca urmare a incercarii de echilibrare a zonei respective. Cu alte cuvinte, in momentul cand apare un cutremur mai mare, in asa-zisa zona se produce o alunecare brusca pe o suprafata destul de mare.

Marimea seismului poate sa fie de cativa zeci sau sute de kilometri in interiorul scoartei. Pe de o parte, aceasta rupere masiva poate duce la o eliberare puternica de energie acumulata, ceea ce este un lucru bun ca este eliberata tensiunea din zona respectiva dar pe de alta parte, zona cu pricina este perturbata. Tensiunile care migreaza si care apar au loc in urma acestor ruperi.

Intotdeauna, in urma unui cutremur mare, mai ales in ce priveste cutremurele de suprafata mici, apar replici. Acestea sunt seisme mai mici si sunt destul de multe. In functie de marimea cutremurului principal, replicile sunt cumva proportionale cu numarul lor. Pot fi de ordinul sutelor sau a miilor dar, depinde de marimea cutremurului. Aceste cutremure apar ca o reajustare a zonei respective care cauta sa isi reechilibreze sistemul de forte din regiunea tensionata seismic, informează Mircea Radulian, conform Experttv.net.

Mai multe informaţii despre seismul de azi noapte găsiţi AICI

Replica s-a produs la ora 17:46, la o adâncime de 117 km.

Aceasta este a doua replică după cutremurul de azi-noatea. Prima replică a seismului s-a produs la ora 05:48 şi a avut tot 3,2 grade.

Un cutremur puternic, de 5,8 grade, s-a produs duminică dimineaţa, la ora 03:38. Acesta este cel mai puternic seism din România din ultimii 14 ani.

Cutremurul a avut loc în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, la o adâncime de 200 de kilometri.