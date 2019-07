Criminalul de la Caracal, în cele mai noi imagini. A fost dus la Curtea de Apel Craiova

Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal, a fost dus, marţi dimineaţă, la Curtea de Apel Craiova.

Bărbatul care a recunoscut până acum că a ucis două adolescente a făcut contestaţie imediat ce judecătorii Tribunalului Dolj au decis arestul preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. La acel moment el se declara încă nevinovat, dar acum a cerut să nu mai fie eliberat din arest.

Anchetatorii au realizat filmul dispariţiei Alexandrei. Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere se bănuieşte că fata ar fi fost sechestrată în faţa unui liceu din Caracal. Detaliile apar în motivarea instanţei, care l-a arestat prima dată pe criminal. Din document se observă că până și avocatul lui Gheorghe Dincă, cel care ar fi trebuit să îl apere, a fost de acord cu trimiterea lui după gratii.

Bogdan Alexandru, avocatul lui Dincă, a spus că autorităţile au suspiciuni că acest om ar mai fi comis şi alte crime.

"Am fost prezent la audierea în aceste cazuri. Am luat legătura cu familia, dânşii sunt surprinşi de ce se întâmplă. Nu l-au bănuit niciodată de aşa ceva. Nu le vine să creadă ce s-a întâmplat. Au transmis şi ei sincere regrete familiilor îndoliate. E regretabil ce se întâmplă. Dincă a fost un tată exemplar. Dânsul a avut o problemă de identificare al locului crimelor, câtă vreme el a mers pe un al traseu. Suspiciuni cu privire la alte crime există in partea anchetatorilor. La momentul descinderii din data de 26 iulie, dânsul a fost imobilizat şi i s-au aplicat nişte lovituri cu bocancii în zona pieptului", a spus avocatul.

Gheorghe Dincă a recunoscut duminică ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât și al Luizei.