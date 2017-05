Coriandrul. Cinci beneficii pentru sănătate

Coriandru sau dhania este un condiment folosit în cele mai multe bucătării, în special în țările asiatice. Coriandrul nu doar adaugă un plus de aromă ci este și foarte bun pentru sănătate.

1. Diabetul zaharat. Vrei să lupți natural împotriva diabetului? Ei bine, coriandrul vă poate ajuta. Cercetătorii au demonstrat că extractul din frunze de coriandru are anumiți compuși care, atunci când sunt eliberați în sânge, provoacă insulina anti-hiperglicemică, activitate specifică insulinei, care ajută la menținerea nivelului zahărului din sânge sub control. Deci, tot ce aveți de făcut este să adaugați câteva frunze de coriandru la mesele dumneavoastră și veți păstra diabetul zaharat sub control.

2. Colesterolul. Dorești să reduci în mod natural nivelul colesterolului? Nivelurile de colesterol sunt de multe ori verificate în timpul controalelor la medic. Frunzele de coriandru conțin un compus numit coriandrin, care ajută la manipularea metabolismul lipidic prin reducerea nivelului de colesterol. Mai mult de atât, frunzele sunt ambalate cu antioxidanti, care ajută, de asemenea, să păstreze nivelul colesterolului sub control. Cercetătorii au demonstrat că frunzele de coriandru reduc cantitățile de colesterol și trigliceride din corpul uman. Frunzele au un efect foarte puternic asupra modului în care organismul digeră alimentele și absoarbe grăsimile, ceea ce îl face un medicament perfect natural pentru a menține nivelul colesterolului sub control.

3. Infecția. Coriandru are un compus antibiotic foarte puternic și uleiuri volatile, care acționează ca agenți antimicrobieni foarte eficienți. Acești compuși se găsesc în special în frunzele proaspete de coriandru nefierte. De asemenea, frunzele pot fi utilizate pentru tratarea infecțiilor fungice și bacteriene.

4. Imunitatea. Coriandruț este o modalitate foarte bună de a ajuta sistemul imunitar. Fiind un agent antibacterian și antifungic, coriandrul este exact ceea ce aveți nevoie atunci când vine vorba de a combate infecția.

5. Insomnia. Vrei să ai un somn mai bun? Coriandrul are proprietăți sedative. În acest caz, nu numai frunzele sunt foarte bune, dar și semințele au aceste efecte sedative. Uleiurile esențiale prezente în coriandru produc un efect sedativ-hipnotic în corp, calmează nervii și aduc toate substanțele chimice din corp într-un echilibru perfect pentru organism.

