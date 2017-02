Belgia, în alertă. Epidemie de rujeolă - România, la originea cazurilor

Alertă sanitară în sudul Belgiei. De la începutul anului, autorităţile au raportat zeci de cazuri de rujeolă şi au început să vorbească despre pericolul unei epidemii. Punctul de origine al acesteia ar fi chiar România, după ce o persoană infectată ar fi călătorit din ţara noastră în Belgia.

Regiunea Valonia este cea mai afectată de cazurile de rujeolă. Autorităţile locale au înregistrat de la începutul anului peste 80 de cazuri, asta în condiţiile în care media pentru această perioadă era de 7 sau 8 persoane infectate.



Medicul belgian explică: "Primul caz identificat este o persoană care tocmai a revenit dintr-o călătorie făcută în România. Am făcut analize de salivă persoanei care suferă de rujeolă pentru a determina tipul de virus care circulă şi am constatat că virusul descoperit este foarte apropiat ca structură de virusul care circulă în România, unde este epidemie de rujeolă încă de la sfârşitul anului trecut cu 3 mii de cazuri şi aproximativ 15 morţi".



Numărul mare de cazuri i-a surprins chiar şi pe doctori, care s-au trezit în spitale cu pacienţi de toate vârstele.



"Nu este un caz obişnuit. Eu ca medic specialist în boli infecţioase nu am mai văzut un asemenea caz de rujeolă până acum două luni", spune un medic.



Din cauza exploziei de cazuri, medicii de familie au propus vaccinarea gratuită a tuturor copiilor pentru ca boala să nu se răspândească. În România, epidemia afectează capitala şi 36 de judeţe, majoritatea celor infectaţi fiind persoane care nu au fost vaccinate.