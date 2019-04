Băiatul cu mască, poveste terifiantă. Afecțiunea care i-a îngrozit până și pe medici!

Când a văzut ce a adus pe lume, mama a împietrit de durere! Din cauza unei afecțiuni groaznice, copilul pare că are nu una, ci două fețe! Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

Copilul s-a născut în provincia Hunan, din sudul Chinei, cu o malformație tulburătoare. Potrivit medicilor, Huikang suferă de o malformație congenitală, macrostomie, cunoscută în termeni populari ca "gură până la urechi", ceea ce înseamnă că orificiul bucal este din cauza lipsei fuziunii între mugurele maxilar şi mandibular, în perioada intrauterină.



Din cauza afecțiunii, copilul pare că are nu una, ci două fețe. Cazul său a fost cunoscut sub denumirea de "dosarul băiatului cu mască".



Huikang a văzut lumina zilei pe 4 martie 2009, într-o familie modestă de fermieri. În loc de bucuria maternității, mama sa, Yi Lianxi, a fost nevoită să înfrunte sentimente devastatoare, încă din prima clipă în care și-a văzut copilul.



Femeia a povestit că, inițial, medicii se temeau să-i arate copilul născut. După rugăminți sfâșietoare, doctorii au acceptat să-i pună copilul în brațe. Când l-a văzut, a simțit cum trupul i se împietrește de durere. Yi Lianxi avea doar 23 de ani când l-a adus pe lume.



Deși, pe perioada sarcinii, a făcut trei ecografii cu ultrasunete, medicii nu au detectat anomalia.



Când au văzut copilul, mai toți membrii familiei i-au spus "să-l arunce", dar tânăra mamă a fost ne neclintit. Era decisă să-și țină copilul aproape. Era familia ei. Când l-au adus acasă, vecinii au început să-i batjocurească în fel și chip.



Anii au trecut, însă, și, la un moment dat, Yi Lianxi a decis să-și ducă fiul la un spital militar din Changsha.



"I-au fost afectate nu numai țesuturile moi, erau rupte și deplasate, dar și oasele feței", a spus Wang Duquan, unul din medicii care s-au ocupat de caz.



După ce povestea le-a fost mediatizată intens, oameni din lumea întreagă au sărit în ajutorul familiei și, în urma donațiilor, a fost operat. Peste 47.000 de lire sterline au fost strânse, din bunăvoința semenilor.



După două operații, care s-au dovedit a fi de succes, copilul a început să dea semne că-și revine. Și totuși, medicii au spus că are nevoie de cel puțin 10 ani de recuperare, pentru ca oasele să înceapă să crească firesc.



VEZI, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, cum arată copilul, dar și radiografia făcută de medici. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

Un alt caz terifiant care a făcut vâlvă în lumea medicală este cel al "omului copac", un bărbat al cărui trup se transformă, pe zi ce trece, într-o scoarță. Afecțiunea este atât de gravă și extrem de rară, încât numai 12 oameni din întreaga lume suferă de această boală. Citește-i povestea și VEZI cum arată bărbatul care a șocat o lume întreagă AICI.