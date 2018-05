Veste bună pentru profesori! Valabilitatea examenului de Titularizare a crescut

Senatul a adoptat, luni, un proiect legislativ care prevede extinderea termenului in care un examen de Titularizare este valabil, de la 6 la 10 ani.

Proiectul prevede clarificarea unor aspecte privind titularizarea cadrelor didactice, detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar, detasarea pentru ocuparea unor posturi didactice din unitati/institutii de invatamant.



Potrivit unui amendament al Comisiei pentru invatamant din Senat, insusit de plen, cadrele didactice in unitati de invatamant preuniversitar particular trebuie sa obtina nota si media de cel putin 7,00 la un concurs national unic de Titularizare in invatamantul preuniversitar, in ultimii zece ani.



In prezent, legea prevede ca aceste cadre didactice trebuie sa obtina cel putin media/nota 7,00 la un concurs national unic de Titularizare in invatamantul preuniversitar de stat, in ultimii sase ani.



Proiectul face parte din categoria legilor organice, Senatul fiind Camera decizionala.