ANM a emis mai multe mesaje de avertizare pentru vreme deosebit de rece, precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță, dar si intensificări ale vântului pentru Moldova și nord-estul Munteniei, dar si pentru zona Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Asadar, astazi in cea mai mare parte a ţãrii, vremea va fi în continuare deosebit de rece. În centrul, estul şi sudul ţãrii vor fi înnorãri accentuate şi pe arii relativ extinse vor fi perioade în care se vor semnala precipitaţii predominant sub formã de ninsoare. La munte va continua sã ningã, pe alocuri moderat cantitativ în Carpaţii Meridionali şi Orientali şi va continua sã se depunã strat nou de zãpadã, peste cel deja semnificativ preexistent. În restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare şi doar cu totul izolat vor fi posibile precipitaţii slabe, la începutul intervalului. Vântul va continua sã prezinte intensificãri susţinute, viscolind ninsoarea şi spulberând zãpada în zona montanã, în special la altitudini de peste 1500m, cu rafale de peste 70...90 km/h, dar şi în regiunile estice şi sud-estice, cu viteze de 55...65 km/h şi pe arii restrânse de peste 70 km/h; unele intensificãri vor fi şi în celelalte regiuni, dar pe suprafeţe restrânse şi cu viteze mai reduse. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 şi 9 grade, cu cele mai ridicate valori în vest.***

In capitala, vremea va fi închisã şi va deveni deosebit de rece, astfel încât temperatura maximã va fi de 5...6 grade. Vor fi perioade în care se vor semnala precipitaţii slabe sub formã de lapoviţã şi ninsoare, iar vântul va uşoare intensificãri cu viteze la rafalã în jurul a 40 km/h.***

La munte, vremea va fi deosebit de rece, geroasã îndeosebi dimineaţa şi noaptea, la altitudini de peste 1500 m. În Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Orientali vor fi înnorãri persistente şi pe arii extinse, cu precãdere în cursul zilei va ninge şi va continua sã se depunã strat nou de zãpadã, peste cel deja semnificativ preexistent, pe alocuri moderat cantitativ. În restul zonei montane cerul va fi variabil. Vântul va prezenta intensificãri cu rafale de peste 70...90 km/h, la altitudini în general de peste 1500 m, unde ninsoarea va fi viscolitã, zãpada spulberatã şi vizibilitatea redusã sub 100 m. Valorile termice vor marca o scãdere faţã de cele din intervalul anterior.