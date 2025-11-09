Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție a venit cu acuzații grave, potrivit cărora mai multe grupuri organizate din care fac parte și oameni politici încearcă să discrediteze justiția din România. Totul a pornit de la discuțiile cu privire la pensiile magistrațiilor.

„Manipularea societății împotriva justiției subminează statul de drept. Campania de denigrare a Instantei Supreme si a judecătorilor fără precedent din aceste zile reprezintă acțiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de presiune și formatori de opinie afiliați acestora.”, se arată în comunicatul trimis de Lia Savonea.

„Acest demers susținut se derulează prin:



1. Instigarea populației împotriva judecătorilor prin stigmatizare socioprofesională cu privire la statutul acestora. Faptul declanșator a fost sesizarea Curții Constituționale de către Secțiile Unite ale ICCJ referitor la pensiile magistraților, demers cu privire la care s-a orchestrat o campanie de incitare la ură a populației împotriva judecătorilor, prin vehicularea unor informații false, de natură să distorsioneze dezbaterea, denaturând cadrul legitim al sesizării privind controlul de constituționalitate.



2. De altfel, se folosesc mecanisme de manipulare, cum ar fi invocarea 'experților anonimi', pentru a acredita speculații ce urmăresc schimbarea situației reale cu privire la procedurile judiciare și cadrul normativ incident.”, se mai arată în comunicatul trimis de către șefa Înaltei Curți.

Scandal uriaș provocat de un rezist. O judecătoare depune plângere la CSM, după ce adjunctul lui Fritz a spus că magistratele au relații amoroase cu interlopi

Toate aceste atacuri par niște încercări disperate ale Sistemului de a deține controlul justițiiei pentru eliminarea unor politicieni. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este plimbat de luni bune între instanțe și secții de poliție după terminarea alegerilor.

Nicușor Dan și-a anunțat public fixația lui pentru justiție încă dinainte să ajungă la Cotroceni. De altfel, actualul președinte a fost acuzați de experți că se implică mult prea mult în activitatea magistraților.

„Imediat ce o sa terminăm cu chestiunea asta a deficitului si cu cea a formării guvernului partea de justitie o sa fie principala mea preocupare, inclusiv discuții cu sefii parchetelor discutii despre planurile de managament ale noilor sefi ai parchetelor”, a declarat Nicușor Dan în timpul campaniei electorale.

„Ce poate sa faca presedintele? El are în mână un instrument foarte puternic, influența sa în justitie”, a mai spus Nicușor Dan.

O altă miză uriașă pentru controlul asupra justiției este dosarul în care este implicat fostul șef din Servicii Florian Coldea. Generalul Negru a scăpat de controlul judiciar, măsură care a fost ridicată chiar cu puțin timp înainte să aibă loc alegerile prezideniale în dosarul în care este acuzat de fapte de corupție. El a fost luat în vizor de procurori după dezvăluirile incendiare făcute de Realitatea PLUS. Cu toate acestea, au existat o serie de amânări în dosar.

Și Oana Gheorghiu, noul vicepremier, i-a atacat pe magistrați și a susținut că bani dați pentru pensiile de care aceștia beneficiază sunt luați de la gura copiilor și a bolnavilor.

„România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum.



Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus Oana Gheorghiu în cadrul unui interviu.

Reforma pensiilor speciale, în prag de decizie: întâlnire-cheie săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni