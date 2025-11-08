Urmează o întâlnire extrem de importantă între Nicușor Dan și liderii Coaliției, săptămâna viitoare. Se va discuta, în primul rând, despre proiectul privind pensiile magistraților, dar și despre bugetul pe anul 2026.

În privința proiectului privind pensiile speciale, președintele spunea că este timp procedural până în data de 28 noiembrie să vină executivul cu un nou proiect astfel încât să nu fie pierduți banii europeni. Nicușor Dan a adat de înțeles că s-a ajuns la un compromis și că vom vedea un nou proiect al legii. Ne așteptăm, astfel, ca perioada tranzitorie pentru creșterea vârstei de pensionare să fie de 15 ani și nu de 10 ani și, de asemenea, cuantumul pensiei ar putea fi de 75% din ultimul salariu net, nu 70% cum a fost în lege.

Dacă ne uităm în motivarea CCR, dată vineri publicității, observăm că judecătorii spuneau că Executivul nu a avut niciun fel de urgență pentru graba cu care și-a asumat răspunderea pe acest proiect privind pensiile magistraților.

De asemenea, judecătorii constituționali au criticat această corelare a vârstei de pensionare și a cuantumului pensiei. Mai mult decât atât, magistrații susțin că proiectul ar fi încălcat independența Justiției pentru că în fiecare an se vorbește despre o reformă în acest sistem, însă nu e este vorba despre o reformă clară, care să țină cont de decizii ale Curții sau de decizii ale Comisiei, ci mai degrabă ar ține cont de politicienii care se află temporar la putere.