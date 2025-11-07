De ce nu a trecut reforma pensiilor speciale: CCR a publicat motivarea

Judecătorii CCR spun că prin această reformă Guvernul nu a demonstrat existența unei urgențe în adoptarea măsurilor din această lege. Mai mult decât atât, judecătorii constituționali susțin că o asemenea reformă afectează în mod grav independența Justiției pentru că se vorbește despre o reformare de la un an la altul, în funcție de voința politică a celor aflați temporar la putere.

În plus, cei de la CCR vorbesc și despre situația economică a țării și spun că acele argumente invocate de Executiv nu se susțin. De asemenea, nu a văzut CCR o urgență în ceea ce privește asumarea răspunderii în Parlament pe acest proiect de lege.

Curtea Constituțională (CCR) a respins, pe 20 octombrie, legea pensiilor magistraților, invocând nereguli de procedură, în special faptul că guvernul nu a așteptat cele 30 de zile necesare pentru avizul consultativ al CSM (Consiliului Superior al Magistraturii) înainte de a o transmite Parlamentului.