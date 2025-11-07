Viceprimarul USR a afirmat în cadrul unui podcast că în România s-ar practica șantajul împotriva judecătoarelor. El a spus că există o adevărată cultură a „loverboys” care întrețin relații amoroase cu magistratele și apoi le șantajează cu filme compromițătoare pentru a le influența deciziile.

„Se practică șantajul, mai ales în justiție. Este o cultură adevărată de loverboys care date-uiesc (n.r. - au relații amoroase) judecătoare în România și pe care le șantajează cu filme. Eu am avut această epifanie și acum după mai multe discuții și întâmplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România de judecătoare care se date-uiesc cu judecători și aceste judecătoare să fie șantajate și diverși băieți deștepți ajung să controleze deciziile unui judecător. Am pățit pe pielea noastră în cazul Colterm”, a declarat Lațcău.

Contextul public al declarațiilor

Ruben Lațcău este unul dintre cei doi viceprimari USR ai Timișoarei și se remarcă prin opiniile exprimate deschis. Recent, a atras critici după decizia de a desființa locuri de parcare pe o arteră majoră pentru a crea o linie specială de autobuze.

Impactul asupra justiției

Judecătoarea Stoicescu consideră că acuzațiile publice aduse magistraturii sunt extrem de grave. Magistrata a precizat că va trimite o sesizare oficială către Consiliul Superior al Magistraturii pentru a analiza afirmațiile viceprimarului.

„Aceste afirmații dovedesc nivelul de imbecilizare a societății “noi”.

Personal voi sesiza Consiliul Superior al Magistraturii.

Nu se mai poate!”, a scris Adriana Stoicescu pepagina sa de socializare.

