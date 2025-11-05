Decizia finală, care va stabili dacă românii își pot retrage banii din pensiile private conform noilor reguli, va fi anunțată pe 12 noiembrie.

ICCJ: „Încălcarea dreptului de proprietate”

Cea mai importantă obiecție provine din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), care a sesizat CCR pe 16 octombrie. Judecătorii Instanței Supreme susțin că proiectul de lege, adoptat decizional de Parlament pe 15 octombrie, încalcă o serie de principii constituționale majore.

Magistrații ICCJ afirmă că sumele virate obligatoriu în Pilonul II reprezintă proprietate privată și că noua lege încalcă drepturile cetățenilor de a retrage integral banii și de a stabili cuantumul pensiei.

Considerentele ICCJ vizează

Încălcarea dreptului la proprietate privată (art. 44).

Încălcarea principiului proporționalității și al egalității în drepturi (art. 53 și 16).

Încălcarea principiului legalității, al securității raporturilor juridice și al încrederii legitime (art. 1).

Obiecția depusă de senatorii AUR se alătură demersului ICCJ.

CCR a respins o altă contestație

În aceeași ședință de miercuri, Curtea Constituțională a respins o altă obiecție de neconstituționalitate, vizând Legea pentru modificarea Statutului deputaților și al senatorilor.

Dacă Legea Pensiilor Private va trece de controlul de constituționalitate pe 12 noiembrie, aceasta va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.