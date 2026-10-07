România a coborât șase locuri în clasamentul FIFA. Pe ce poziție se află după înfrângerile din Liga Națiunilor

Naționala României a coborât șase poziții în clasamentul FIFA și ocupă locul 58, cu 1.428,88 puncte, în ierarhia publicată miercuri. Actualizarea ia în calcul rezultatele din primele patru etape ale grupelor Ligii Națiunilor, în care tricolorii au înregistrat patru înfrângeri.
România a pierdut ambele meciuri cu Suedia, cu scorurile de 1-2 și 0-1, precum și partidele cu Bosnia, scor 2-4, și Polonia, scor 0-6.
România, în urma tuturor adversarelor din Liga Națiunilor
Suedia este cel mai bine clasată dintre adversarele României. Naționala suedeză a urcat trei poziții și se află pe locul 34, cu 1.543,80 puncte.
Polonia ocupă poziția 37, cu 1.514,58 puncte, după o coborâre de un loc. Bosnia a avansat patru poziții și se situează pe locul 57, imediat înaintea României, cu 1.429,32 puncte.
Pozițiile adversarelor tricolorilor în clasamentul FIFA:
Suedia: locul 34, cu 1.543,80 puncte — în urcare cu trei poziții;
Polonia: locul 37, cu 1.514,58 puncte — în coborâre cu o poziție;
Bosnia: locul 57, cu 1.429,32 puncte — în urcare cu patru poziții;
România: locul 58, cu 1.428,88 puncte — în coborâre cu șase poziții.
Spania rămâne lider. Portugalia a urcat pe locul 5
Primele trei poziții ale clasamentului FIFA au rămas neschimbate față de ierarhia din luna iulie. Spania ocupă primul loc, urmată de Argentina și Franța.
Portugalia este singura națională din top 10 care a urcat în clasament. Aceasta a avansat de pe locul 7 pe locul 5, devansând Maroc și Brazilia.
Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 18 noiembrie.