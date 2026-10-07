România a coborât șase locuri în clasamentul FIFA. Pe ce poziție se află după înfrângerile din Liga Națiunilor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 23:05

Naționala României a coborât șase poziții în clasamentul FIFA și ocupă locul 58, cu 1.428,88 puncte, în ierarhia publicată miercuri. Actualizarea ia în calcul rezultatele din primele patru etape ale grupelor Ligii Națiunilor, în care tricolorii au înregistrat patru înfrângeri.

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