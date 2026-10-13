Reghecampf riscă excluderea din fotbal. Antrenorul, în atenția comisiilor FRF: de ce plata datoriei către Craiova nu închide cazul

Laurențiu Reghecampf are în continuare de clarificat situația sa în fața comisiilor Federației Române de Fotbal, chiar dacă FCSB a achitat datoria antrenorului către Universitatea Craiova. În centrul dosarului se află întârzierea executării unei hotărâri definitive și prevederile unui articol din Regulamentul Disciplinar care permite, în anumite condiții, inclusiv excluderea din activitatea fotbalistică.
Tehnicianul a primit o dispensă pentru a putea sta pe bancă la partida cu Oțelul. Această aprobare nu echivalează însă cu închiderea litigiului, situația urmând să fie analizată de comisiile competente ale FRF.
Cum a apărut datoria lui Reghecampf către Universitatea Craiova
Disputa își are originea în despărțirea lui Laurențiu Reghecampf de Universitatea Craiova, în toamna anului 2023. Antrenorul a reziliat unilateral contractul pentru a pleca în zona Golfului, iar clubul oltean a solicitat plata sumei prevăzute de clauza de reziliere.
Craiova s-a adresat comisiilor, iar hotărârea definitivă a FRF a venit în martie 2024. Obligația financiară nu a fost stinsă integral atunci, datoria fiind achitată de FCSB în septembrie 2026, după revenirea tehnicianului la formația bucureșteană.
Astfel, între hotărârea definitivă și plata datoriei au trecut aproximativ doi ani și jumătate. Acest interval reprezintă punctul central al problemei disciplinare care trebuie clarificate.
Ce prevede articolul 85 din Regulamentul Disciplinar al FRF
Articolul 85, intitulat „Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii”, reglementează situațiile în care obligațiile stabilite prin hotărâri definitive nu sunt executate.
La punctul 3, textul prevede:
„Persoanele fizice care nu-și execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii se sancționeaza cu măsura interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite, dar nu mai mult de 2 ani. În cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat obligațiile va fi exclusă din activitatea fotbalistică”.
Prin urmare, regulamentul menționează atât interzicerea temporară a activităților legate de fotbal, cât și excluderea, în condițiile descrise de articol.
Totuși, existența acestei prevederi nu înseamnă că Reghecampf va primi automat sancțiunea maximă. Comisiile trebuie să stabilească modul în care articolul se aplică în cazul său și ce efect are achitarea integrală a datoriei asupra procedurii.
De ce a primit Reghecampf dispensă pentru meciul cu Oțelul
Permisiunea de a sta pe bancă la partida cu Oțelul a fost acordată în contextul în care situația disciplinară nu fusese soluționată definitiv. Principiul invocat a fost păstrarea dreptului la muncă al antrenorului până la pronunțarea unei decizii în acest litigiu, conform golazo.ro.
Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori, a descris cazul drept unul cu care nu s-a mai confruntat de când conduce instituția.
Dispensa a rezolvat, așadar, participarea tehnicianului la acel meci, fără să reprezinte o decizie asupra fondului dosarului.
Plata datoriei și răspunderea disciplinară, două aspecte distincte
Achitarea sumei către Universitatea Craiova stinge obligația financiară, însă rămâne de stabilit dacă întârzierea executării hotărârii atrage consecințe disciplinare.
Pentru Reghecampf, miza este modul în care comisiile FRF vor interpreta succesiunea evenimentelor: hotărârea definitivă din martie 2024, perioada în care datoria a rămas neachitată și plata efectuată în septembrie 2026.
Articolul 85 reglementează și nerespectarea unor hotărâri de către cluburi, dar prevederea citată în cazul antrenorului vizează explicit persoanele fizice.