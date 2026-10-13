Reghecampf riscă excluderea din fotbal. Antrenorul, în atenția comisiilor FRF: de ce plata datoriei către Craiova nu închide cazul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 14:36

Laurențiu Reghecampf are în continuare de clarificat situația sa în fața comisiilor Federației Române de Fotbal, chiar dacă FCSB a achitat datoria antrenorului către Universitatea Craiova. În centrul dosarului se află întârzierea executării unei hotărâri definitive și prevederile unui articol din Regulamentul Disciplinar care permite, în anumite condiții, inclusiv excluderea din activitatea fotbalistică.

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