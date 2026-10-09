Novak Djokovic, eliminat surprinzător la Shanghai. Ce a anunțat despre finalul sezonului

Novak Djokovic a fost eliminat în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai, după ce a pierdut în fața polonezului Hubert Hurkacz, scor 4-6, 3-6. Înfrângerea de vineri vine la doar câteva zile după titlul câștigat la Beijing și îi lasă sârbului un singur turneu în programul anunțat pentru finalul sezonului: cel de la Paris.
Pentru Hurkacz, succesul de la Shanghai reprezintă prima victorie în duelurile cu Djokovic, după opt înfrângeri consecutive în fața fostului lider mondial.
Djokovic, după eliminarea de la Shanghai: „Am ieșit foarte devreme din competiție”
Djokovic a vorbit după meci despre diferența dintre parcursul de la Beijing, încheiat cu un trofeu, și eliminarea rapidă de la Shanghai.
„La Beijing a fost minunat, iar aici am ieșit foarte devreme din competiție, dar este în regulă”, a declarat tenismenul sârb, potrivit ATP Tour.
În vârstă de 39 de ani, Djokovic își îndreaptă acum atenția spre finalul sezonului și spre posibilitatea de a obține calificarea la Turneul Campionilor.
Turneul de la Paris, decisiv în planurile lui Novak Djokovic
Sârbul a precizat că, deocamdată, intenționează să mai participe doar la turneul de la Paris. Un rezultat bun acolo ar putea să-i mențină șansele de a ajunge la Nitto ATP Finals.
„Mi-ar plăcea să particip la Nitto ATP Finals. Deocamdată intenționez să joc doar la Paris, așa că rămâne de văzut. Sper să obțin un rezultat bun acolo”, a spus Djokovic.
Novak Djokovic ocupă locul nouă în clasamentul PIF ATP Live Race To Turin, care urmărește rezultatele jucătorilor în cursa pentru calificarea la competiția de final de sezon. În acest context, parcursul de la Paris va cântări în tentativa sa de a participa la Turneul Campionilor.