Novak Djokovic, eliminat surprinzător la Shanghai. Ce a anunțat despre finalul sezonului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 17:12

Novak Djokovic a fost eliminat în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai, după ce a pierdut în fața polonezului Hubert Hurkacz, scor 4-6, 3-6. Înfrângerea de vineri vine la doar câteva zile după titlul câștigat la Beijing și îi lasă sârbului un singur turneu în programul anunțat pentru finalul sezonului: cel de la Paris.

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