Publicat 23 nov. 2026, 12:52 Sursă Realitatea PLUS, gsp

Un nou derapaj al lui George Becali. Patronul FCSB a îmbrâncit și a jignit un reporter chiar în fața bisericii din Voluntari. Culmea este că Becali venise la lăcașul de cult tocmai pentru a se spovedi după o altă ieșire verbală avută într-un interviu televizat, însă și-a încheiat vizita cu un nou incident.

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