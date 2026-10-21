Vești bune pentru pasageri: despăgubirile pentru zboruri ar putea veni mai rapid

Uniunea Europeană pregătește simplificarea procedurilor de rambursare și despăgubire pentru pasageri. Noile reguli prevăd termene clare pentru recuperarea banilor și compensații de până la 600 de euro pentru anumite zboruri anulate sau întârziate.
UE simplifică procedura de recuperare a banilor pentru pasageri
Parlamentul European a aprobat noile norme privind drepturile călătorilor, cu 652 de voturi pentru și doar două împotrivă. Printre schimbările prevăzute se numără introducerea unui formular european unic pentru solicitarea rambursărilor și despăgubirilor, disponibil inclusiv în limba română. Noile reguli vizează nu doar transportul aerian, ci și călătoriile cu trenul, autocarul sau vaporul.
Bilete cumpărate online: banii ar putea fi recuperați în 14 zile
Pentru pasagerii care își cumpără biletele de avion prin agenții sau platforme online, procedura de recuperare a banilor ar urma să fie mai simplă. În cazul anulării unui zbor, compania aeriană va avea șapte zile pentru a transfera suma către intermediar, iar acesta va beneficia de alte șapte zile pentru a restitui banii călătorului.
Astfel, în situațiile obișnuite, procedura ar urma să dureze 14 zile în total, cu anumite excepții prevăzute de reguli.
Ce despăgubiri poți primi pentru un zbor anulat sau întârziat
Rambursarea prețului biletului nu trebuie confundată cu despăgubirea acordată pentru anularea unui zbor sau pentru o întârziere de cel puțin trei ore la destinație. În funcție de distanța călătoriei și de circumstanțele incidentului, compensațiile pot fi de 250, 400 sau 600 de euro.
Totuși, despăgubirile nu sunt acordate automat în orice situație. Pot exista excepții atunci când anularea sau întârzierea este provocată de circumstanțe extraordinare, precum condițiile meteorologice extreme.
Protecție suplimentară pentru persoanele cu dizabilități
Pachetul de măsuri prevede și controale mai stricte asupra operatorilor de transport, alături de garanții suplimentare pentru persoanele cu dizabilități. Obiectivul este consolidarea drepturilor pasagerilor și facilitarea accesului la mecanismele prin care aceștia pot solicita despăgubiri.
Când ar urma să intre în vigoare noile reguli
Miza schimbărilor este una importantă: drepturile europene ale pasagerilor acoperă aproximativ 13 miliarde de călătorii anual. Aplicarea noilor norme este prevăzută pentru 23 octombrie 2027, după finalizarea procedurii legislative.