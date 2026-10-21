Vești bune pentru pasageri: despăgubirile pentru zboruri ar putea veni mai rapid

Publicat 21 oct. 2026, 09:37 Actualizat 21 oct. 2026, 09:49

Uniunea Europeană pregătește simplificarea procedurilor de rambursare și despăgubire pentru pasageri. Noile reguli prevăd termene clare pentru recuperarea banilor și compensații de până la 600 de euro pentru anumite zboruri anulate sau întârziate.

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