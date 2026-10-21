Un nou val de disponibilizări lovește industria IT&C din România. Aproape 300 de specialiști rămân fără loc de muncă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 09:14

Sectorul IT din România intră într-o nouă etapă de restructurări masive. Aproape 300 de specialiști din cadrul Betfair Romania Development își vor pierde locurile de muncă în perioada următoare, după ce hub-ul din Cluj al grupului Flutter Entertainment a decis reducerea activității pentru divizia din Marea Britanie și Irlanda.

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