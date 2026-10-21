Un nou val de disponibilizări lovește industria IT&C din România. Aproape 300 de specialiști rămân fără loc de muncă

Sectorul IT din România intră într-o nouă etapă de restructurări masive. Aproape 300 de specialiști din cadrul Betfair Romania Development își vor pierde locurile de muncă în perioada următoare, după ce hub-ul din Cluj al grupului Flutter Entertainment a decis reducerea activității pentru divizia din Marea Britanie și Irlanda.
Un nou val de instabilitate lovește industria de tehnologie din România. Centrul de dezvoltare Betfair din Cluj-Napoca, parte a gigantului internațional Flutter Entertainment, se pregătește să reducă drastic personalul alocat proiectelor pentru Marea Britanie și Irlanda.
Aproximativ 300 de specialiști din cadrul biroului local ar putea părăsi compania în perioada următoare. Măsura vine pe fondul unei reorganizări globale declanșate de creșterea semnificativă a fiscalității aplicate industriei de iGaming și gambling pe piața britanică.
Presiunile fiscale din Marea Britanie schimbă planurile de la Cluj
Decizia conducerii nu este izolată la nivel local, ci face parte dintr-o strategie mai amplă de eficientizare la nivel global a grupului Flutter. Mărirea taxelor în Marea Britanie a determinat compania să își reevalueze costurile operaționale în mai multe centre din lume.
Reprezentanții Betfair Romania Development au subliniat că procesul se află în faza de propunere și consultare legală, fiind vizate în mod direct echipele care furnizează servicii pentru divizia UK & Ireland.
„
”, au transmis reprezentanții biroului din Cluj.
Ce înseamnă valul de disponibilizări pentru echipa locală:
Ponderea disponibilizărilor: Cele circa 300 de posturi propuse pentru eliminare reprezintă aproximativ 12,5% din totalul de 2.400 de angajați și colaboratori raportați la finalul lunii septembrie 2026.
Fără legătură cu performanța: Compania a precizat explicit că măsura nu reflectă rezultatele individuale ale angajaților, ci urmărește simplificarea structurii organizaționale și reducerea birocrației interne.
Clauze de confidențialitate: Betfair nu a oferit detalii concrete despre departamentele vizate sau despre un calendar exact al plecărilor, invocând confidențialitatea procedurilor interne.
România rămâne un punct pe harta strategică a grupului
În ciuda tăierilor de posturi, conducerea Betfair dă asigurări că hub-ul din Cluj-Napoca își păstrează statutul de centru strategic pentru dezvoltarea globală de software și tehnologie a grupului Flutter.
Cu toate acestea, mutarea se înscrie într-o tendință tot mai accentuată pe piața IT din România. Anii 2025 și 2026 au adus reorganizări succesive și reduceri de efective în mai multe companii majore din sectorul tech local, printre care Endava, Microsoft, Bitdefender, UiPath și, mai recent, eMAG.