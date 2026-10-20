Revolut, mesaj pentru clienți despre banii lor. Ce se întâmplă după problemele cu aplicația

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 12:28

Revolut a transmis un nou mesaj după ce utilizatori din România și din alte țări au raportat probleme cu accesarea aplicației și a serviciilor bancare. Compania a confirmat o întrerupere care afectează mai multe funcționalități și a dat asigurări că banii și datele clienților sunt în siguranță.

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