Revolut, mesaj pentru clienți despre banii lor. Ce se întâmplă după problemele cu aplicația

Revolut a transmis un nou mesaj după ce utilizatori din România și din alte țări au raportat probleme cu accesarea aplicației și a serviciilor bancare. Compania a confirmat o întrerupere care afectează mai multe funcționalități și a dat asigurări că banii și datele clienților sunt în siguranță.
„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciilor care afectează mai multe servicii. Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis Revolut pe X.
Compania a precizat că lucrează la remedierea problemelor încă de la identificarea acestora.
„Lucrăm la rezolvarea problemei încă de când a fost identificată în această dimineață și ne cerem scuze tuturor celor afectați pentru neplăcerile cauzate”, se afirmă în postare.
Probleme cu Revolut: utilizatorii nu pot accesa anumite servicii
Anterior, contul oficial Revolut Support confirmase că întreruperea afectează mai multe funcționalități și poate împiedica accesul clienților la anumite servicii.
„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a transmis Revolut Support.
Aproape 30 de servicii Revolut, afișate ca nefuncționale
Pe pagina de internet dedicată stării serviciilor Revolut figurează aproape 30 de servicii care nu funcționează, în contextul problemelor semnalate de utilizatori din România și din alte țări.
Mesajele citate nu precizează cauza întreruperii și nici un termen exact pentru restabilirea completă a serviciilor.