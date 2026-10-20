Distrigaz a oprit gazele pentru 125 de consumatori din Capitală. Prudență maximă după tragedia din Rahova

125 de consumatori din Sectorul 6 al Capitalei au rămas temporar fără gaze naturale, după ce o defecțiune la instalația comună care deservește un imobil de pe strada Drumul Ciorogârla a determinat întreruperea alimentării.
Defecțiune la instalația de gaze a unui bloc din Sectorul 6
Întreruperea neplanificată afectează consumatorii alimentați prin instalația comună de utilizare a imobilului situat pe strada Drumul Ciorogârla nr. 297-299, bloc B, scara 1, din Sectorul 6 al Capitalei, a anunțat Distrigaz Sud Rețele într-un comunicat.
Compania a precizat că incidentul s-a produs la instalația de utilizare care deservește clădirea, iar pentru prevenirea oricărui risc a fost necesară sistarea temporară a alimentării cu gaze naturale, începând cu ora 14:15.
„Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectați 125 de clienți casnici și non casnici alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare”, se menționează în comunicat.
Cine trebuie să remedieze defecțiunea pentru reluarea alimentării
Alimentarea cu gaze va rămâne întreruptă până când defecțiunile instalației vor fi remediate de o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Distrigaz Sud Rețele subliniază că instalația comună de utilizare este în proprietatea clienților, astfel că responsabilitatea pentru aceasta nu revine companiei de distribuție.
„Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele”, precizează reprezentanții companiei.
Ce trebuie să facă cei 125 de consumatori afectați
Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, clienții trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de reglementările elaborate și aprobate de ANRE. Prima condiție este contractarea unui operator economic autorizat de autoritate, care să remedieze defecțiunile și să efectueze revizia tehnică a instalației de utilizare.
Ulterior, documentele justificative întocmite de operatorul economic respectiv trebuie transmise către Distrigaz Sud Rețele. Reluarea alimentării de către distribuitor este condiționată de îndeplinirea acestor cerințe.
Câte rețele și clienți deservește Distrigaz Sud Rețele
Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția gazelor naturale din România și are o experiență de 51 de ani în domeniu. Compania deservește 2,3 milioane de clienți, administrează o rețea de 24.500 de kilometri și are peste 3.000 de angajați.
Activitatea sa acoperă 1.398 de localități din 20 de județe din sudul și centrul țării, respectiv Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și Teleorman, precum și municipiul București.