Distrigaz a oprit gazele pentru 125 de consumatori din Capitală. Prudență maximă după tragedia din Rahova

Publicat 20 oct. 2026, 22:27 Actualizat 20 oct. 2026, 22:32

125 de consumatori din Sectorul 6 al Capitalei au rămas temporar fără gaze naturale, după ce o defecțiune la instalația comună care deservește un imobil de pe strada Drumul Ciorogârla a determinat întreruperea alimentării.

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