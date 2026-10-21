Codul muncii: cum sunt compensate orele lucrate sâmbăta și duminica

Publicat 21 oct. 2026, 09:46 Actualizat 21 oct. 2026, 09:47

Lucrezi în weekend? Codul muncii prevede 48 de ore consecutive de repaus săptămânal și stabilește condițiile în care angajații pot beneficia de zile libere și sporuri salariale pentru munca de sâmbătă și duminică.

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