Șapte ordine de protecție după atacul cu cuțitul din Bistrița. Agresorul de 13 ani, monitorizat electronic

Șase elevi și profesoara de 28 de ani atacată cu un cuțit de un minor de 13 ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, beneficiază de ordine de protecție provizorii, emise marți de polițiști.
Măsurile au fost luate la solicitarea părinților, înainte ca elevii să revină miercuri la cursurile cu prezență fizică. Minorului i-a fost montată o brățară de monitorizare electronică, iar acesta se află în continuare internat la o clinică de specialitate din Cluj-Napoca.
Șapte ordine de protecție după atacul de la școala din Bistrița
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au emis marți, 20 octombrie, șapte ordine de protecție provizorii extinse, cu monitorizare electronică, pentru profesoara de 28 de ani și șase elevi de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”.
Informațiile au fost furnizate Agerpres de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Crina Sîrb, care a precizat că minorul de 13 ani implicat în atac este în continuare internat într-o clinică de specialitate.
„În cursul zilei de astăzi, 20 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au emis ordine de protecție provizorii extinse, cu monitorizare electronică, cu privire la 7 persoane, profesoara și 6 elevi. Elevul de 13 ani se află în continuare internat la o clinică de specialitate”, a precizat reprezentanta IPJ Bistrița-Năsăud.
Părinții au cerut măsuri suplimentare înainte de revenirea elevilor la școală
Decizia polițiștilor a venit după ce părinții copiilor au solicitat protecție suplimentară față de minorul care a comis atacul. Măsurile au fost luate în contextul în care elevii urmează să revină miercuri la cursurile cu prezență fizică, după ce marți au participat la ore în sistem online.
Printre cei șase elevi pentru care au fost emise ordine de protecție se numără băiatul care ar fi fost ținta inițială a atacatorului, cel mai probabil din motive rasiale, precum și colegul care a intervenit pentru a-l apăra și care a suferit numeroase leziuni. Acesta din urmă a fost externat ulterior, cu recomandări medicale.
Minorul de 13 ani este internat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca
Băiatul de 13 ani care a atacat cu cuțitul se află în prezent internat la Psihiatrie infantilă, în Cluj-Napoca, unde este însoțit de mama sa.
În cazul său a fost montată o brățară de monitorizare electronică, în contextul măsurilor de protecție dispuse de polițiști pentru cele șapte persoane vizate de incident.