Șapte ordine de protecție după atacul cu cuțitul din Bistrița. Agresorul de 13 ani, monitorizat electronic

Publicat 20 oct. 2026, 23:47 Sursă Agerpres

Șase elevi și profesoara de 28 de ani atacată cu un cuțit de un minor de 13 ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, beneficiază de ordine de protecție provizorii, emise marți de polițiști.

Distribuie articolul