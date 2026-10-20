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Motivul pentru care Revolut a picat: avaria din Londra care ar fi blocat plățile și în România

Revolut (foto: profimedia)

Revolut (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 13:17

Revolut a întâmpinat marți dimineață probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în România. Plățile cu cardul și retragerile de la bancomate s-au numărat printre serviciile indicate ca indisponibile pe pagina de status a băncii digitale. Incidentul s-a produs în contextul unor întreruperi raportate de Google Cloud în regiunea Londra.

Banca digitală, care are aproximativ cinci milioane de clienți în România, a anunțat că problemele afectează mai multe servicii. Într-un mesaj publicat pe platforma X, compania a dat asigurări că fondurile și informațiile clienților nu sunt în pericol.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe servicii. Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis Revolut.

Plățile cu cardul și retragerile de numerar, pe lista serviciilor afectate

Pagina de status a Revolut pentru România a indicat indisponibilitatea mai multor operațiuni, printre care plățile cu cardul și retragerile de numerar de la bancomate.

Problemele nu s-au limitat la piața românească, fiind semnalate întreruperi și în alte țări în care banca digitală oferă servicii.

Problemele Revolut, asociate unei întreruperi Google Cloud

O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că incidentul care afectează Revolut are legătură cu întreruperea serviciilor Google Cloud.

Potrivit paginii de stare a Google Cloud, mai multe servicii din regiunea londoneză europe-west2 au înregistrat disfuncționalități. Google a anunțat că echipa sa de ingineri investighează problema.

În același timp, platforma Downdetector a înregistrat sute de raportări din partea utilizatorilor britanici care au întâmpinat dificultăți la accesarea serviciilor Google și Google Cloud. Alphabet, compania-mamă a Google, nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru informații suplimentare.

ING Germania a raportat separat dificultăți tehnice

Separat, ING Germania a anunțat probleme la conectarea la serviciile de internet banking și la aplicația mobilă, pe fondul unei defecțiuni tehnice. Informațiile disponibile nu stabilesc o legătură între acest incident și întreruperea Google Cloud.

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