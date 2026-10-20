Motivul pentru care Revolut a picat: avaria din Londra care ar fi blocat plățile și în România

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 13:17

Revolut a întâmpinat marți dimineață probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în România. Plățile cu cardul și retragerile de la bancomate s-au numărat printre serviciile indicate ca indisponibile pe pagina de status a băncii digitale. Incidentul s-a produs în contextul unor întreruperi raportate de Google Cloud în regiunea Londra.

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