Ce debit de apă poate prelua rigola de duș, comparativ cu scurgerea obișnuită?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 20 oct. 2026, 14:38

Debitul de evacuare exprimă cantitatea de apă pe care sistemul de scurgere o poate prelua și transporta către canalizare într-un anumit interval de timp. În documentațiile tehnice, acesta este exprimat de obicei în litri pe secundă (l/s), însă pentru a înțelege mai ușor ce înseamnă în utilizarea zilnică, îl poți transforma în litri pe minut.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre evacuare apă