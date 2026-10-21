Proteste în subteran. Minerii de la Vulcan nu renunță. Peste 90 de angajați refuză să iasă la suprafață de 24 de ore

Publicat 21 oct. 2026, 10:08 Actualizat 21 oct. 2026, 10:10

Protestul minerilor de la Vulcan continuă în Valea Jiului, unde peste 90 de angajați se află în subteran de mai bine de 24 de ore, nemulțumiți de diferențele salariale. Unul dintre protestatari a avut nevoie de asistență medicală, iar tensiunile ar putea crește odată cu sosirea minerilor din schimbul întâi.

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