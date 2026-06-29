Statul pregătește aplicația unică pentru români. Toate serviciile publice vor fi într-un singur loc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 20:21

Românii ar putea interacționa mult mai simplu cu instituțiile statului, după ce Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede crearea Aplicației Mobile Unice (AMU). Noua platformă este gândită ca un punct unic de acces pentru serviciile publice digitale oferite de autoritățile și instituțiile publice.

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