Statul pregătește aplicația unică pentru români. Toate serviciile publice vor fi într-un singur loc

Românii ar putea interacționa mult mai simplu cu instituțiile statului, după ce Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede crearea Aplicației Mobile Unice (AMU). Noua platformă este gândită ca un punct unic de acces pentru serviciile publice digitale oferite de autoritățile și instituțiile publice.
Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem unitar prin care cetățenii să poată utiliza serviciile digitale ale administrației publice în condiții de securitate, interoperabilitate și accesibilitate.
O singură aplicație pentru serviciile publice digitale
Potrivit proiectului de lege, Aplicația Mobilă Unică va deveni principalul punct de acces către serviciile digitale oferite de instituțiile publice.
Accesul utilizatorilor se va realiza atât prin intermediul aplicației, cât și prin portalul web unitar al administrației publice, ambele urmând să fie integrate în infrastructura digitală națională.
Scopul este ca serviciile publice să fie organizate în funcție de nevoile utilizatorilor și să poată fi accesate dintr-un singur loc.
Instituțiile vor fi obligate să ofere servicii digitale
Actul normativ stabilește că toate entitățile publice vor avea obligația de a furniza servicii publice digitale în conformitate cu prevederile legii și cu normele metodologice care vor fi elaborate ulterior.
Aceste instituții vor trebui să utilizeze platformele informatice naționale comune atunci când oferă servicii digitale și să respecte standardele privind interoperabilitatea, securitatea și accesibilitatea.
Statul nu va mai putea cere documente pe care le deține deja
Una dintre prevederile importante ale proiectului stabilește că instituțiile publice vor avea obligația să reutilizeze datele deja existente în infrastructura digitală națională.
Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să depună documente sau informații care există deja în sistemele administrației publice.
În plus, legea interzice dezvoltarea unor sisteme informatice care dublează funcționalitățile platformelor digitale naționale, cu excepția situațiilor justificate din punct de vedere tehnic, operațional sau administrativ.
Accesul digital va fi voluntar
Proiectul prevede că orice persoană va avea dreptul să utilizeze serviciile publice digitale complete, însă folosirea acestora nu va fi obligatorie.
Legea stabilește în mod expres că nimeni nu poate fi lipsit de accesul la serviciile publice prin celelalte modalități prevăzute de legislație.
Totodată, instituțiile publice vor avea obligația să ofere canale alternative și asistență persoanelor care nu dețin mijloace digitale, nu au acces facil la tehnologie sau nu dispun de competențele necesare pentru utilizarea serviciilor online.
Autoritatea pentru Digitalizarea României va administra noul sistem
Responsabilitatea dezvoltării și administrării Aplicației Mobile Unice și a portalului web unitar va reveni Autorității pentru Digitalizarea României.
Instituția va coordona funcționalitățile comune care vor permite accesul unitar la serviciile publice digitale oferite de administrația publică.
Cum va fi finanțat proiectul
Potrivit proiectului adoptat de Senat, dezvoltarea, implementarea, operarea și întreținerea infrastructurii digitale naționale, a platformelor informatice, a Aplicației Mobile Unice și a portalului administrației publice vor fi finanțate din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.
Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, însă pentru a deveni lege trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care este forul decizional.