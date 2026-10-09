Șoferii pot ieși mai devreme la pensie? Ce condiții trebuie îndeplinite și cum contează grupa de muncă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 14:57

Șoferii de TIR, conducătorii de autobuz, curierii și livratorii nu beneficiază automat de o vârstă de pensionare mai mică doar pentru că lucrează la volan. În 2026, dreptul la pensie depinde de vârsta standard, anii de cotizare și veniturile pentru care s-au plătit contribuții sociale. În anumite situații, însă, grupa de muncă sau încadrarea oficială în condiții deosebite ori speciale poate permite pensionarea mai devreme. Iată ce reguli trebuie să cunoască șoferii și cum se calculează pensia.

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