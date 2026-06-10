Noul sistem de taxare a rovinietei, a treia amânare. Când intră în vigoare

Sursă: realitatea.net

Noul sistem de taxare a rovinietei, TollRO, care introduce tarife diferențiate în funcție de categoria vehiculului și norma de poluare, a primit o nouă amânare de trei luni.

Deși era programat să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, Parlamentul a decis, prin vot final în plenul Camerei Deputaților, că acesta va fi aplicat abia începând cu 1 octombrie 2026.

Deputații au inclus în lege o prevedere care menține valabilitatea rovinietelor achiziționate înainte de 1 octombrie 2026, dar numai pentru vehiculele care nu intră sub incidența tarifării la kilometru. Măsura are scopul de a evita un blocaj instituțional la nivelul CNAIP, cauzat de un număr extrem de mare de cereri de restituire, oferind totodată un avantaj direct utilizatorilor care și-au cumpărat deja rovinieta.

Conform TollRO, taxa de rovinietă va fi calculată în funcție de trei criterii: categoria vehiculului, clasa de emisii poluante și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Durata de utilizare include atât timpul de parcurs, cât și cel de staționare.

În prezent, veniturile din rovinietă acoperă aproximativ 30% din necesarul de întreținere al rețelei naționale de drumuri și autostrăzi. Autoritățile estimau că introducerea TollRO ar putea dubla acest procent, ridicând gradul de acoperire spre 70%.