NOD Festival 2026: peste 8.000 de participanți la Brașov, alături de Jonathan Coe, Maja Lunde și Matt Haig

Publicat 14 oct. 2026, 11:20 Actualizat 14 oct. 2026, 11:32

Cea de-a doua ediție NOD – International Literary Rights Festival a transformat Brașovul într-un punct de întâlnire al literaturii, teatrului și filmului. Desfășurat între 24 și 27 septembrie, sub tema Building Communities, festivalul a reunit peste 8.000 de participanți, 80 de invitați din 12 țări și peste 50 de evenimente, cu nume importante ale literaturii contemporane, precum Jonathan Coe, Maja Lunde, Matt Haig și René Karabash.

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