Veste bună pentru șoferi! Rovinieta poate fi plătită și după ce ai circulat fără ea. Noua regulă care te scapă de amendă

Vești bune pentru șoferii care uită să cumpere rovinieta înainte de a porni la drum! Începând cu 1 octombrie 2026, cei care circulă cu mașini înmatriculate în România au la dispoziție un termen suplimentar pentru plata taxei. Mai exact, rovinieta aferentă zilei în care au circulat poate fi achitată până la miezul nopții zilei următoare. Noua regulă îi ajută pe conducătorii auto să evite amenzile atunci când uită să plătească taxa la timp.
Rovinieta poate fi plătită și a doua zi. Cum funcționează noua regulă
Una dintre cele mai importante schimbări aduse de noua legislație privește termenul în care șoferii pot achita rovinieta. Până acum, conducătorii auto trebuiau să se asigure că au o taxă valabilă atunci când porneau la drum.
De la 1 octombrie, odată cu schimbarea sistemului de taxare rutieră din România, șoferii vehiculelor înmatriculate în țară beneficiază de un termen de grație. Astfel, dacă un șofer circulă miercuri fără rovinietă, poate achita taxa aferentă acelei zile până joi, la ora 24:00. Important este ca plata să fie făcută pentru ziua în care a fost folosit drumul. Prevederea este inclusă în Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 275/2024, și se aplică în cadrul noului sistem de tarifare rutieră intrat în vigoare la începutul lunii octombrie 2026.
Atenție însă! Termenul suplimentar este prevăzut pentru vehiculele înmatriculate în România. În cazul mașinilor înmatriculate în alte state, regula nu se aplică în aceeași formă.
Ce amenzi riscă șoferii care uită să plătească rovinieta
Deși noua regulă le oferă șoferilor mai mult timp pentru plată, aceștia nu sunt scutiți de obligația de a achita taxa. Dacă termenul de grație este depășit, conducătorii auto riscă sancțiuni. Potrivit noii legislații, amenzile sunt calculate în funcție de valoarea rovinietei anuale. Acestea pot reprezenta între de două și de patru ori tariful pentru 12 luni, în funcție de categoria vehiculului și de norma de poluare.
Prin urmare, pentru anumite autoturisme, amenda poate depăși 1.000 de lei. Șoferii trebuie să fie atenți atât la termenul de plată, cât și la datele mașinii pentru care cumpără rovinieta, astfel încât taxa să fie înregistrată corect.
Cât costă rovinieta în octombrie 2026
O altă schimbare importantă este modul de stabilire a prețului rovinietei. Noile tarife țin cont de categoria vehiculului, de norma de poluare și de perioada pentru care este cumpărată taxa. Astfel, mașinile mai puțin poluante beneficiază de tarife mai mici decât cele cu norme de emisii mai vechi. Pentru autoturisme, prețurile rovinietei de o zi sunt:
20 de lei pentru mașinile electrice.
22 de lei pentru autoturismele Euro 6.
26 de lei pentru autoturismele Euro 4 și Euro 5.
29 de lei pentru autoturismele Euro 0, Euro 1, Euro 2 și Euro 3.
În cazul rovinietei anuale, tarifele sunt cuprinse între 228 și 330 de lei, în funcție de norma de poluare. Șoferii pot cumpăra rovinieta pentru o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni, în funcție de perioada în care au nevoie să utilizeze drumurile naționale.
Controale noi pentru mașinile înmatriculate în străinătate
Legislația aduce modificări și în ceea ce privește verificarea rovinietelor. Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, autoritățile competente pot verifica existența taxei în timpul controalelor efectuate în trafic. Dacă un șofer este depistat fără rovinietă valabilă, sancțiunea poate fi aplicată pe loc, după identificarea conducătorului auto.
Verificările pot fi efectuate de personalul autorizat al instituțiilor cu atribuții în domeniul controlului rutier, inclusiv de polițiștii rutieri și de autoritățile competente din punctele de trecere a frontierei. În același timp, sistemele de camere video de pe drumurile naționale continuă să fie utilizate pentru identificarea vehiculelor care circulă fără rovinietă.