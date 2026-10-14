Veste bună pentru șoferi! Rovinieta poate fi plătită și după ce ai circulat fără ea. Noua regulă care te scapă de amendă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 09:07

Vești bune pentru șoferii care uită să cumpere rovinieta înainte de a porni la drum! Începând cu 1 octombrie 2026, cei care circulă cu mașini înmatriculate în România au la dispoziție un termen suplimentar pentru plata taxei. Mai exact, rovinieta aferentă zilei în care au circulat poate fi achitată până la miezul nopții zilei următoare. Noua regulă îi ajută pe conducătorii auto să evite amenzile atunci când uită să plătească taxa la timp.

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