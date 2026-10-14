Două mesaje RO-ALERT în nordul județului Tulcea, în mai puțin de patru ore. Drone detectate lângă graniță

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 oct. 2026, 11:29

Populația din nordul județului Tulcea a primit miercuri dimineață două mesaje RO-ALERT privind posibilitatea unei incursiuni de drone, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. A doua astfel de alertă a fost transmisă în jurul orei 8:20, la mai puțin de patru ore după prima avertizare, emisă la ora 6:40. În mesajul de alertă extremă, autoritățile au îndemnat populația să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații de protecție civilă. „În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se precizează în mesajul RO-ALERT.

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