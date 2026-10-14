Două mesaje RO-ALERT în nordul județului Tulcea, în mai puțin de patru ore. Drone detectate lângă graniță

Populația din nordul județului Tulcea a primit miercuri dimineață două mesaje RO-ALERT privind posibilitatea unei incursiuni de drone, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. A doua astfel de alertă a fost transmisă în jurul orei 8:20, la mai puțin de patru ore după prima avertizare, emisă la ora 6:40. În mesajul de alertă extremă, autoritățile au îndemnat populația să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații de protecție civilă. „În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se precizează în mesajul RO-ALERT.
MApN a detectat ținte aeriene în apropiere de Vâlkove, Ucraina
Prima alertă transmisă miercuri dimineață populației din nordul județului Tulcea a fost emisă după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, de pe teritoriul Ucrainei. Localitatea ucraineană se află în imediata apropiere a satului Periprava, din comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea.
Potrivit MApN, situația de la granița româno-ucraineană a fost monitorizată cu ajutorul a două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și al unui elicopter IAR-330 SOCAT.
„Cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.
Numărul alertelor RO-ALERT din Tulcea, în creștere
De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025.