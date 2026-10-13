UE condamnă atacurile cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră. ”Cei responsabili trebuie trași la răspundere”

Publicat 13 oct. 2026, 11:58 Actualizat 13 oct. 2026, 11:59

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm, marți, atacurile cu drone care au vizat două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei, în Marea Neagră, calificându-le drept ”o nouă etapă a escaladării războiului declanșat de Rusia în Ucraina”, informează agențiile de presă AFP și Reuters.

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