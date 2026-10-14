Alertă aeriană în România! Posibilă incursiune de drone la granița cu Ucraina. Oamenii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert să se adăpostească

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 07:24

Alertă aeriană în România! Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri dimineață, 14 octombrie, un mesaj RO-Alert prin care erau avertizați asupra unei posibile incursiuni de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile le-au cerut oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure, pentru a evita eventualele pericole.

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