Alertă aeriană în România! Posibilă incursiune de drone la granița cu Ucraina. Oamenii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert să se adăpostească

Alertă aeriană în România! Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri dimineață, 14 octombrie, un mesaj RO-Alert prin care erau avertizați asupra unei posibile incursiuni de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile le-au cerut oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure, pentru a evita eventualele pericole.
Mesaj RO-Alert în Tulcea. Oamenii, sfătuiți să stea departe de ferestre
Avertizarea a fost transmisă în contextul monitorizării spațiului aerian de la granița României cu Ucraina, zonă în care au mai fost emise mesaje RO-Alert privind posibile pericole aeriene în ultimele luni.
De această dată, autoritățile au avertizat asupra unei posibile incursiuni de drone și le-au recomandat locuitorilor să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă. Persoanele care nu au acces la un adăpost au fost sfătuite să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.
„Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul!”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației.
ISU Tulcea: Nu au fost raportate incidente
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au precizat că, până la momentul comunicării informațiilor, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 și nu au fost semnalate incidente în zona vizată de avertizare, potrivit News.ro. Autoritățile continuă să urmărească situația de la granița cu Ucraina, iar mesajul transmis populației a avut un caracter preventiv. Deocamdată, nu a fost confirmată pătrunderea vreunei drone în spațiul aerian al României în cadrul acestui incident.