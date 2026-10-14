ROMARM la Marrakech Air Show 2026: noi perspective de cooperare cu parteneri din Africa

Scris de Catalina Anghel Publicat: 14 oct. 2026, 10:03

ROMARM a participat, în perioada 7–10 octombrie 2026, la Marrakech Air Show, unde a explorat noi oportunități de cooperare cu reprezentanți ai Ministerului Apărării din Maroc și cu actori din industria de apărare africană, în vederea dezvoltării unor parteneriate strategice și a extinderii prezenței pe piețele internaționale.

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