ROMARM la Marrakech Air Show 2026: noi perspective de cooperare cu parteneri din Africa

ROMARM a participat, în perioada 7–10 octombrie 2026, la Marrakech Air Show, unde a explorat noi oportunități de cooperare cu reprezentanți ai Ministerului Apărării din Maroc și cu actori din industria de apărare africană, în vederea dezvoltării unor parteneriate strategice și a extinderii prezenței pe piețele internaționale.
În perioada 7–10 octombrie 2026, ROMARM a participat la Marrakech Air Show (MAS) 2026, un eveniment de referință pentru industria aerospațială și de apărare din Africa și nu numai. Prezența companiei a reprezentat o oportunitate de consolidare a relațiilor internaționale și de identificare a unor noi direcții de colaborare cu parteneri din Maroc și din alte state africane.
Cu această ocazie, directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a purtat discuții cu reprezentanți ai Ministerului Apărării din Maroc, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai companiilor din industria de apărare. Întâlnirile au vizat identificarea unor oportunități de cooperare și dezvoltarea unor parteneriate durabile între industria românească de apărare și actorii relevanți de pe piețele africane.
Participarea la eveniment a contribuit la consolidarea dialogului dintre România și Maroc în domeniul apărării, oferind un cadru favorabil explorării unor noi perspective de colaborare bilaterală și regională.
Marrakech Air Show 2026 a constituit, totodată, o platformă importantă pentru promovarea capacităților industriale și tehnologice ale ROMARM, precum și pentru dezvoltarea unor contacte care ar putea genera proiecte comune și noi oportunități de export. În contextul interesului tot mai mare pentru tehnologii avansate, inclusiv inteligența artificială și tehnologiile satelitare, evenimentul a oferit un cadru relevant pentru schimbul de idei și identificarea unor direcții de dezvoltare.
Un rol important în facilitarea dialogului dintre mediile de afaceri din cele două țări l-au avut reprezentanții Camerei de Comerț Bilaterale România–Maroc, alături de președintele acesteia, Dragoș Gruia, care au sprijinit consolidarea relațiilor dintre companiile românești și cele marocane.
Prin participarea la Marrakech Air Show 2026, ROMARM își reafirmă angajamentul de a-și promova produsele și capacitățile industriale pe piețele internaționale, de a dezvolta parteneriate strategice și de a identifica noi oportunități de cooperare în beneficiul industriei românești de apărare.