Start de an universitar cu reclamații: ploșnițe la ASE, mâncare insuficientă la UMF Iași. Mesajele studenților

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 oct. 2026, 09:11

Începutul noului an universitar vine cu probleme pentru studenții din România. La Academia de Studii Economice (ASE) din București, mai mulți tineri au publicat pe TikTok imagini cu ploșnițe pe mobilierul Facultății de Cibernetică și au cerut desfășurarea cursurilor online. La Iași, studenții Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” reclamă că rămân fără mâncare la cantină, unde unele preparate s-ar epuiza la scurt timp după deschidere.

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