Start de an universitar cu reclamații: ploșnițe la ASE, mâncare insuficientă la UMF Iași. Mesajele studenților

Începutul noului an universitar vine cu probleme pentru studenții din România. La Academia de Studii Economice (ASE) din București, mai mulți tineri au publicat pe TikTok imagini cu ploșnițe pe mobilierul Facultății de Cibernetică și au cerut desfășurarea cursurilor online. La Iași, studenții Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” reclamă că rămân fără mâncare la cantină, unde unele preparate s-ar epuiza la scurt timp după deschidere.
Studenții de la ASE reclamă apariția ploșnițelor în facultate
Mai mulți studenți ai Academiei de Studii Economice din București au publicat pe TikTok clipuri în care susțin că au descoperit ploșnițe în mobilierul Facultății de Cibernetică. În urma acestor sesizări, tinerii au cerut ca orele de curs să se desfășoare online, pe fondul temerilor legate de prezența insectelor în spațiile universitare.
Administrația ASE a negat însă existența ploșnițelor și a transmis că, în lunile august și septembrie, au fost efectuate mai multe operațiuni de deratizare de rutină.
Studenții au continuat să susțină că problema insectelor persistă și au inițiat chiar o petiție prin care solicită continuarea cursurilor în format online.
La UMF Iași, studenții spun că nu mai găsesc mâncare la cantină
O altă problemă semnalată la începutul anului universitar vizează cantina Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Potrivit relatărilor publicate de Ziarul de Iași, studenții reclamă că unele preparate se epuizează foarte repede, uneori chiar la scurt timp după deschiderea cantinei, programată la ora 10:00.
Tinerii susțin că o parte dintre felurile de mâncare ar fi comandate în avans de medicii spitalelor din zonă, cadre didactice sau alți angajați, astfel încât studenții care ajung la rând nu mai găsesc toate opțiunile din meniu.
„Singura problemă este că mai sunt și medici care dau «comandă» la cantină și, bineînțeles, că pentru noi (plebea) nu prea mai rămâne nimic”, a scris un student, potrivit Ziarului de Iași.
Nemulțumirile nu sunt recente. Relatări similare au apărut în mediul online cel puțin din 2023 și au revenit în anii următori. Studenții au povestit că au ajuns la cantină chiar înainte de deschidere, dar că anumite preparate nu mai erau disponibile după numai câteva minute.
Într-o postare din martie 2024, o studentă a afirmat că unii angajați ai spitalelor și cadre didactice ar veni cu liste de comenzi încă de la deschiderea cantinei.
„Vin cu bilețelul cu măcar 5 feluri de mâncare”, a relatat aceasta, susținând că preluarea comenzilor ar afecta disponibilitatea preparatelor pentru studenții care așteaptă la rând.
Alte comentarii publicate de-a lungul timpului descriu situații în care, după ora 11:30, în meniu ar mai fi rămas doar câteva opțiuni, precum cartofi sau ciorbă. Studenții au reclamat, de asemenea, că după ora 14:00 nu ar mai găsi mâncare, în timp ce unii medici ar pleca din cantină cu preparate la pachet.
Ce spune conducerea universității
Reprezentanții UMF „Grigore T. Popa” din Iași au transmis, potrivit Ziarului de Iași, că nu cunosc existența unor plângeri oficiale privind situația reclamată de studenți.
Aceștia au confirmat că spațiul actual are o capacitate redusă. Bufetul Studențesc dispune de două săli de protocol, cu câte 20 de locuri fiecare, și de o sală de mese cu 26 de locuri, în total 66 de locuri. În prezent, se lucrează la amenajarea unei noi cantine, cu o capacitate mai mare.
În cazul ambelor universități, problemele au fost semnalate de studenți în mediul online. În timp ce la ASE nemulțumirile vizează prezența presupusă a ploșnițelor în spațiile facultății, la UMF Iași principala reclamație privește disponibilitatea mâncării la cantină. Afirmațiile studenților privind rezervarea preparatelor nu au fost confirmate independent de reprezentanții universității.