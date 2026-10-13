Teleorman: Adolescentă de 15 ani, în comă după ce a fost lovită în plin de o dubă: fata își ținea fratele de 3 ani în brațe

Un accident deosebit de grav s-a petrecut într-o comună din Teleorman. O adolescentă de 15 ani a fost spulberată de o dubă în timp ce mergea pe marginea șoselei cu frățiorul ei de doar 3 ani în brațe. Adolescenta a ajuns în comă la spital. Atenție, urmează informații, detalii și imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Evenimentul rutier a avut loc luni dimineață între localitățile Gratia și Poieni din județul Teleorman. Adolescenta de 15 ani a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa pe întuneric, pe marginea drumului, avându-l în brațe unfrățiorul ei de trei ani.
Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere care a captat momentul în care duba care transporta pâine a intrat în plin în adolescentă și frățiorul ei.
Șoferul spune că ar fi fost orbit de farurile unei alte mașini care venea din sens opus și nu ar fi observat la timp fata aflată pe marginea drumului.
Impactul a fost atât de violent încât adolescenta a fost pur și simplu proiectată într-un șanț de pe marginea șoselei. Salvatorii sosiți la fața locului au găsit-o inconștientă, în stare gravă. Fata se află în prezent internată într-un spital din Capitală, unde luptă pentru viața ei. Din fericire, copilul de 3 ani a scăpat ca prin minune doar cu răni ușoare.
Ce spune Poliția
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, polițiștii din cadrul Poliției orașului Videle au fost sesizați printr-un apel la 112 în legătură cu producerea accidentului. Din primele verificări, un bărbat care conducea un autoturism între Gratia și Poeni ar fi acroșat-o pe minoră, care se deplasa în calitate de pieton, în aceeași direcție de mers cu acesta.
"Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotarea polițiștilor, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul", au transmis polițiștii teleormăneni.