Teleorman: Adolescentă de 15 ani, în comă după ce a fost lovită în plin de o dubă: fata își ținea fratele de 3 ani în brațe

Publicat 13 oct. 2026, 17:12 Actualizat 13 oct. 2026, 17:14 Sursă Realitatea PLUS

Un accident deosebit de grav s-a petrecut într-o comună din Teleorman. O adolescentă de 15 ani a fost spulberată de o dubă în timp ce mergea pe marginea șoselei cu frățiorul ei de doar 3 ani în brațe. Adolescenta a ajuns în comă la spital. Atenție, urmează informații, detalii și imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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