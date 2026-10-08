Harta prețului apei în România. Localitățile unde românii plătesc cele mai mari tarife în octombrie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 09:07

Tarifele pentru apă și canalizare diferă semnificativ de la o localitate la alta în România. În octombrie, un metru cub de apă și canalizare costă, cumulat, între 10,02 lei în Ploiești și 23,23 lei, fără TVA, în Călărași, potrivit tarifelor practicate de operatorii regionali. Diferența dintre cele două localități depășește astfel 13 lei pentru fiecare metru cub consumat.

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