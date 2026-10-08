Harta prețului apei în România. Localitățile unde românii plătesc cele mai mari tarife în octombrie

Tarifele pentru apă și canalizare diferă semnificativ de la o localitate la alta în România. În octombrie, un metru cub de apă și canalizare costă, cumulat, între 10,02 lei în Ploiești și 23,23 lei, fără TVA, în Călărași, potrivit tarifelor practicate de operatorii regionali. Diferența dintre cele două localități depășește astfel 13 lei pentru fiecare metru cub consumat.
Pentru aceeași cantitate de apă consumată și evacuată, un locuitor din localitatea cu cel mai ridicat tarif plătește de peste două ori mai mult decât unul din orașul aflat la celălalt capăt al clasamentului. Potrivit centralizării realizate de News.ro pe baza tarifelor în vigoare la 1 octombrie, diferența dintre cele două extreme este de 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare.
Datele publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), completate cu tarifele operatorilor care nu apar în tabelul autorității, arată cât de mari sunt diferențele de cost de la o localitate la alta.
La un consum de 10 metri cubi pe lună, diferența ajunge la 132,10 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 1.600 de lei într-un an.
Unde sunt cele mai mici și cele mai mari tarife
Cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare, fără TVA, sunt în:
Ploiești (Apa Nova Ploiești) – 10,02 lei/mc;
București (Apa Nova București) – 10,98 lei/mc;
Chiajna, Ilfov (Veolia România) – 11,05 lei/mc;
Timiș (Aquatorontal) – 11,36 lei/mc;
Bihor (Apă Canal Nord Vest) – 12,21 lei/mc.
La polul opus se află localitățile cu cele mai mari tarife cumulate:
Călărași (Ecoaqua) – 23,23 lei/mc;
Vaslui (Aquavas) – 21,49 lei/mc;
Iași (APAVITAL) – 21,17 lei/mc;
Neamț (Compania Județeană Apa Serv) – 20,72 lei/mc;
Galați (Apă Canal) – 20,46 lei/mc.
Costurile care influențează prețul apei
Nivelul tarifelor este influențat de mai mulți factori, printre care costurile pentru captarea, tratarea și distribuția apei, consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori deserviți, precum și investițiile necesare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii.
În același timp, rețelele trebuie adaptate permanent dezvoltării urbane și modernizate pentru reducerea pierderilor și a riscurilor asociate infrastructurii învechite. Presiunea este amplificată și de fenomenele meteo extreme, tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.
În acest context, programele ample de investiții în infrastructura de apă și canalizare pot duce, în timp, la ajustarea tarifelor.