Grevă generală în Spania pe 11 noiembrie 2026. Recomandările MAE pentru români

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 23:26

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Spania, tranzitează această țară sau urmează să ajungă acolo. Miercuri, 11 noiembrie 2026, este programată o grevă generală de 24 de ore, care poate afecta transportul aerian, trenurile, mijloacele de transport în comun și alte servicii publice și private.

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