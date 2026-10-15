Cum se măsoară rezistența mănușii de lucru antităiere? Comparație între testul Coupe și cel TDM

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 oct. 2026, 08:47

Când lucrezi cu tablă, sticlă, componente industriale sau materiale cu margini ascuțite, alegerea mănușilor antităiere potrivite muncii tale devine parte esențială a protecției. În acest caz nu este suficient să alegi o pereche care pare rezistentă, ci contează să înțelegi cum a fost determinat nivelul de protecție și care este comportamentul mănușii în timpul utilizării.

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