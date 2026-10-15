Val de percheziții DIICOT în zeci de locații, pentru destructurarea unei rețele specializate în evaziune și spălare de bani

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 15 oct. 2026, 08:51

Percheziții de amploare sub corodonarea procurorilor DIICOT Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au loc joi dimineață 15 octombrie 2026, în 6 județe și în București, Oamenii legii au 48 de mandate de percheziției într-un dosar de privind un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.

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