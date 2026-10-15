Val de percheziții DIICOT în zeci de locații, pentru destructurarea unei rețele specializate în evaziune și spălare de bani

Percheziții de amploare sub corodonarea procurorilor DIICOT Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au loc joi dimineață 15 octombrie 2026, în 6 județe și în București, Oamenii legii au 48 de mandate de percheziției într-un dosar de privind un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2021, un număr de peste 20 de făptuitori, au acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăți comerciale beneficiare, societăți comerciale intermediare și societăți comerciale de tip fantomă, se arată în comunicatul DIICOT, postat pe pagina oficială a Poliției Române.
Cercetările au arătat că membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, respectiv identificarea societăților utilizate în circuit, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.
Firmele-fantomă nu derulau activitățile declarate, ci erau paravan pentru circularea unor sume uriașe
Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice. Aceste operațiuni aveau ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale.
Totodată, societățile utilizate în circuit nu au desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime.
De asemenea, din verificările efectuate a reieșit și faptul că sumele de bani transferate între societățile implicate erau redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care erau retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar și disimulării provenienței reale a fondurilor.
Probatoriul administrat până în prezent a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate desfășurau relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023-2025.
Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 lei (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025.
Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și a Serviciului Acțiuni Speciale din Inspectoratul Județean de Poliție Iași, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmerie, Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Prahova.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.