Alertă aeriană în Tulcea: o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în apropiere de Insula Șerpilor

Alertă aeriană în Tulcea, după ce o țintă aeriană a pătruns miercuri în spațiul aerian al României, deasupra apelor teritoriale, în zona de nord-est a orașului Sulina. Ministerul Apărării Naționale a mobilizat două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române pentru monitorizarea situației.
Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit miercuri un mesaj RO-Alert, după ce radarele au identificat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise în misiune pentru a supraveghea situația. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta a intrat în spațiul aerian național și a survolat apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina.
RO-Alert transmis în nordul și estul județului Tulcea
Sistemele radar au detectat ținta în cursul după-amiezii de miercuri, iar autoritățile au declanșat procedurile de alertare. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus transmiterea mesajului RO-Alert către populația din zonele vizate.
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea și au executat misiuni de supraveghere aeriană.
La ce oră a intrat ținta în spațiul aerian al României
Conform informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național la ora 17:38, la aproximativ 22 de kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale românești.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:39, pentru informarea și avertizarea locuitorilor din nordul și estul județului Tulcea.
Ținta a părăsit spațiul aerian al României la ora 17:46. Ulterior, la ora 19:03, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene.
Potrivit MApN, intervenția a presupus monitorizarea țintei și activarea măsurilor de protecție pentru informarea populației din zona vizată.