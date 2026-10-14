Alertă aeriană în Tulcea: o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în apropiere de Insula Șerpilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 19:38

Alertă aeriană în Tulcea, după ce o țintă aeriană a pătruns miercuri în spațiul aerian al României, deasupra apelor teritoriale, în zona de nord-est a orașului Sulina. Ministerul Apărării Naționale a mobilizat două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române pentru monitorizarea situației.

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