Două ţinte aeriene au intrat în spaţiul aerian naţional. F-18 spaniole, ridicate de la sol. Anunțul MApN

Mai multe ținte aeriene au fost detectate miercuri seara de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), în largul Mării Negre. Două dintre acestea au pătruns în spațiul aerian național, motiv pentru care două aeronave F-18 spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol, de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.
O țintă aeriană a fost distrusă de apărarea ucraineană
Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN), Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea. La ora 20:02, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT.
”La ora 20:04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul judeţului Galaţi la ora 20:33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14", se precizează în comunicatul MApN.
Patru mesaje RO-ALERT transmise în aceeași zi în nordul județului Tulcea
Populația din nordul județului Tulcea a primit miercuri seară un nou mesaj RO-ALERT privind posibilitatea unei incursiuni a dronelor, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Acesta a fost al patrulea mesaj de acest fel transmis pe parcursul zilei.
Prin intermediul alertei, autoritățile au îndemnat populația să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații de protecție civilă sau în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.
De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență populației din județul Tulcea, în contextul războiului din Ucraina, l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise la nivel național din aceeași cauză în întreaga perioadă 2023–2025.