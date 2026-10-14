Două ţinte aeriene au intrat în spaţiul aerian naţional. F-18 spaniole, ridicate de la sol. Anunțul MApN

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 22:25

Mai multe ținte aeriene au fost detectate miercuri seara de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), în largul Mării Negre. Două dintre acestea au pătruns în spațiul aerian național, motiv pentru care două aeronave F-18 spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol, de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

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