Transelectrica anunță investiții de peste 12 miliarde de lei până în 2035. Ce proiecte sunt prevăzute

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 15:22

Transelectrica pregătește investiții de peste 12 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea Rețelei Electrice de Transport în perioada 2026–2035. Programul include 117 lucrări, dintre care 25 sunt obiective noi, și urmărește creșterea capacității de transport a energiei, integrarea producției din surse regenerabile și dezvoltarea conexiunilor cu țările vecine.

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