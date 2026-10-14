Transelectrica anunță investiții de peste 12 miliarde de lei până în 2035. Ce proiecte sunt prevăzute

Transelectrica pregătește investiții de peste 12 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea Rețelei Electrice de Transport în perioada 2026–2035. Programul include 117 lucrări, dintre care 25 sunt obiective noi, și urmărește creșterea capacității de transport a energiei, integrarea producției din surse regenerabile și dezvoltarea conexiunilor cu țările vecine.
Valoarea totală a Planului de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (RET) include și finanțările din fonduri europene, potrivit informațiilor publicate miercuri de companie.
Aproximativ 2,3 miliarde de lei pentru interconexiunile cu țările vecine
Creșterea capacității de interconexiune reprezintă una dintre direcțiile principale ale programului. Transelectrica estimează că aproape 19% din valoarea investițiilor, respectiv circa 2,3 miliarde de lei, vor fi alocate acestui obiectiv.
Planul cuprinde proiecte pentru dezvoltarea conexiunilor cu Ungaria, Serbia și Republica Moldova. În paralel, compania are în vedere consolidarea rețelei interne care susține schimburile transfrontaliere de energie electrică.
Investițiile sunt prevăzute în mai multe regiuni ale țării, de la Dobrogea și Moldova până la coridoarele de transport din vest. Printre proiectele menționate se numără și axele de 400 kV Gădălin–Suceava și Suceava–Bălți.
Modernizarea liniilor și stațiilor electrice, inclusă în planul pentru 2035
Programul Transelectrica vizează atât infrastructura existentă, cât și construirea unor obiective noi. Compania urmărește modernizarea și retehnologizarea liniilor și stațiilor electrice, extinderea rețelei de 400 kV și continuarea lucrărilor pentru închiderea inelului național.
O altă prioritate este adaptarea rețelei la noile capacități de producție a energiei, în special la cele din surse regenerabile. În acest scop, planul include creșterea capacității de transport, realizarea de noi stații și instalarea de transformatoare și echipamente pentru controlul fluxurilor de putere.
Prin aceste lucrări, Transelectrica își propune ca, până în 2035, rețeaua să poată răspunde mai bine schimbărilor din Sistemul Electroenergetic Național.
Tehnologii digitale pentru monitorizarea rețelei electrice
Digitalizarea reprezintă o altă componentă a investițiilor anunțate. Compania intenționează să introducă sisteme moderne de monitorizare, automatizare și control al infrastructurii de transport.
Proiectele DigiTEL Next-Gen Power Grid și DigiTEL Smart Lines includ tehnologii Digital Twin, sisteme robotice autonome și soluții de monitorizare online a liniilor electrice aeriene.
Obiectivul anunțat de Transelectrica este dezvoltarea unei rețele mai flexibile, mai bine interconectate și capabile să integreze noile capacități de producție.
Program de investiții de 914 milioane de lei în 2026
Pentru anul 2026, Transelectrica a anunțat un program de investiții de 914 milioane de lei. Potrivit companiei, valoarea este cu peste 30% mai mare decât cea a programului din anul precedent.
Investițiile anuale se înscriu în direcția mai amplă de modernizare și extindere a Rețelei Electrice de Transport, prevăzută în planul pentru perioada 2026–2035.