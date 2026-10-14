Florian Coldea, viață de nabab pe Coasta de Azur! Apartamentul de lux pe care Generalul Negru l-a cumpărat cu bani din optimizări - VIDEO

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, revine în atenția publică după dezvăluirile făcute de Cristian Rizea privind un apartament de lux pe care „Generalul Negru” l-ar fi achiziționat în Roquebrune-Cap-Martin, pe Coasta de Azur, cu bani proveniți din optimizări. Potrivit afirmațiilor acestuia, proprietatea, situată la ultimul etaj al unei clădiri cu vedere spre Marea Mediterană, ar fi fost trecută pe numele fiicei fostului general, Ana Coldea.
Apartamentul de lux, cu vedere la Marea Mediterană, achiziționat de generalul Florian Coldea
Conform informațiilor publicate Cristian Rizea pe rețelele de socializare, imobilul se află la numărul 43, în localitatea Roquebrune-Cap-Martin, într-o zonă exclusivistă a Rivierei Franceze.
Apartamentul pe care Florian Coldea l-ar fi achiziționat cu bani din optimizări ar fi situat la etajul al șaptelea, ultimul nivel al clădirii, beneficiind de o vedere spectaculoasă către Marea Mediterană.
Cu toate acestea, proprietatea nu ar figura în acte pe numele fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, ci pe numele fiicei sale, Ana Coldea, o manevră la care acesta a recurs de foarte multe ori.
De-a lungul timpului, Generalul Negru a trecut mai multe proprietăți și bunuri, printre care și un autoturism marca Porche, pe numele unor membri ai familiei sau al unor apropiați și parteneri de afaceri. Printre persoanele menționate se numără omul de afaceri Bogdan Neidoni, prezentat drept un apropiat al acestuia.
Această practică ridică suspiciuni cu privire la scopul trecerii unor proprietăți pe numele persoanelor apropiate fostului general, în contextul în care procurorii anticorupție au instituit sechestru asupra unor bunuri imobile din România, în dosarul privind presupusele optimizări.
Florian Coldea și dosarul optimizărilor
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, este vizat de dosarul cunoscut în spațiul public drept dosarul „optimizărilor”, în care procurorii DNA investighează acuzații de trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Potrivit rechizitoriului DNA, mecanismul investigat ar fi implicat firme de consultanță și contracte de asistență juridică, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost folosite pentru a disimula anumite plăți în schimbul influenței pretinse asupra unor magistrați. În dosar sunt menționați și fostul general SRI Dumitru Dumbravă, care a decedat în anul 2025, precum și avocatul Doru Trăilă, alături de alte persoane.
Conform procurorilor, în perioada 2023–2024 ar fi fost pretinsă inițial suma de 700.000 de euro de la omul de afaceri Cătălin Hideg, ulterior aceasta a redusă la 600.000 de euro, în schimbul promisiunii că ar putea fi obținută o soluție favorabilă într-un dosar penal. Anchetatorii susțin că o parte din bani ar fi fost achitată prin contracte de asistență juridică.
În iulie 2025, DNA a trimis în judecată mai multe persoane în acest dosar, inclusiv pe Florian Coldea. Ulterior, în ianuarie 2026 au fost menținute măsurile asigurătorii asupra unor bunuri și conturi ale inculpaților, în vederea garantării eventualelor confiscări. În august 2026, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății, decizia fiind contestată.