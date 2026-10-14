Florian Coldea, viață de nabab pe Coasta de Azur! Apartamentul de lux pe care Generalul Negru l-a cumpărat cu bani din optimizări - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 17:21

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, revine în atenția publică după dezvăluirile făcute de Cristian Rizea privind un apartament de lux pe care „Generalul Negru” l-ar fi achiziționat în Roquebrune-Cap-Martin, pe Coasta de Azur, cu bani proveniți din optimizări. Potrivit afirmațiilor acestuia, proprietatea, situată la ultimul etaj al unei clădiri cu vedere spre Marea Mediterană, ar fi fost trecută pe numele fiicei fostului general, Ana Coldea.

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