Peptide.ro se lansează în România: o platformă online dedicată peptidelor pentru cercetare și documentației analitice

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 oct. 2026, 08:11

Peptide.ro anunță lansarea în România a unei platforme online dedicate peptidelor și compușilor destinați exclusiv cercetării. Noua platformă reunește un catalog specializat, certificate de analiză (COA) asociate loturilor și resurse informative despre metodele de testare utilizate în laborator, facilitând accesul la documentația tehnică și la informațiile relevante despre produse.

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