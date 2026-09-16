Acuzații grave de corupție și nepotism la vârful ANSVSA. Alexandru Bociu, în vizorul procurorilor pentru contracte publice de sute de mii de lei

Publicat 16 sept. 2026, 22:55 Actualizat 16 sept. 2026, 22:56

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este în mijlocul unor acuzații grave de corupție, nepotism și afaceri de familie pe bani publici, după ce la vârful instituției a ajuns Alexandru Bociu. El a fost numit în funcție în 2021 și ar fi favorizat firmele mamei sale și afacerile nașului său de cununie și doctorat. Semne mari de întrebare ridică și ascensiunea sa spectaculoasă, de la simplu consilier la șef peste întreaga rețea sanitar-veterinară în doar șase ani. În tot acest timp el pare de neatins chiar dacă au fost deschise mai multe anchete ale procurorilor anticorupție și de proteste masive ale fermierilor.

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