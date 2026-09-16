Acuzații grave de corupție și nepotism la vârful ANSVSA. Alexandru Bociu, în vizorul procurorilor pentru contracte publice de sute de mii de lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este în mijlocul unor acuzații grave de corupție, nepotism și afaceri de familie pe bani publici, după ce la vârful instituției a ajuns Alexandru Bociu. El a fost numit în funcție în 2021 și ar fi favorizat firmele mamei sale și afacerile nașului său de cununie și doctorat. Semne mari de întrebare ridică și ascensiunea sa spectaculoasă, de la simplu consilier la șef peste întreaga rețea sanitar-veterinară în doar șase ani. În tot acest timp el pare de neatins chiar dacă au fost deschise mai multe anchete ale procurorilor anticorupție și de proteste masive ale fermierilor.
Rețeaua Bociu de la ANSVSA, în atenția procurorilor
Punctul central al acuzațiilor îl reprezintă atribuirea unor contracte publice bănoase către propria familie. La scurt timp după preluarea conducerii ANSVSA, Alexandru Bociu ar fi semnat, din postura de concedentar, contracte de servicii sanitar-veterinare direcționate către firmele mamei sale, Elena Bociu. Este vorba despre contractele pentru Circumscripția Mădulari, din decembrie 2021, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, și pentru Circumscripția Șusani, din aprilie 2022, de aproximativ 250.000 de euro, ambele pe o perioadă de patru ani.
Tranzacțiile au ridicat suspiciuni majore de incompatibilitate. Cu doar o săptămână înainte de a fi numit la conducerea ANSVSA, Bociu și-a cesionat acțiunile de la firma Farmacia Belosanvet SRL către mama sa, care deține și firma Bociu Vet SRL. Potrivit investigației realizate de publicația Oficiul de Știri, cazul privind atribuirea acestor contracte a ajuns deja pe masa procurorilor DNA.
În ceea ce privește patrimoniul familiei Bociu, ancheta și datele din declarația de avere indică o stare materială considerabilă. Șeful ANSVSA deține două terenuri, două apartamente și o casă de locuit, la care se adaugă spații comerciale și venituri substanțiale obținute atât din funcțiile publice de la vârful statului, cât și din dividendele generate de afacerile de familie din domeniul veterinar. În timp ce Alexandru Bociu a încasat un salariu de 123.067 de lei din poziția de președinte al ANSVSA, bugetul familiei a fost completat substanțial de veniturile soției sale, Andreea-Maria Bociu, care a depășit câștigurile acestuia prin salariul obținut din funcția de conducere deținută la Autoritatea pentru Digitalizarea României, la care se adaugă și suma de 6.000 de lei din închirierea unui imobil.
Rețeaua de interese nu se oprește însă la familie. Anchetele jurnalistice din ultima perioadă dezvăluie că nașul de cununie și de doctorat al lui Alexandru Bociu, profesorul Alin Vițălaru, a primit funcții de conducere în cadrul ANSVSA. Mai mult, acesta figurează ca beneficiar real într-un lanț de clinici veterinare. Practic, instituția condusă de Bociu trebuia să controleze tocmai piața pe care operează afacerile nașului său.
Proteste masive ale fermierilor: Bociu refuză să își dea demisia
Scandalul izbucnește pe fondul unei crize severe în sectorul zootehnic. Măsurile de carantină națională pentru ovine și caprine și blocarea exporturilor au scos sute de fermieri și ciobani în stradă, cerând demisia imediată a lui Alexandru Bociu. În ciuda presiunii publice, șeful ANSVSA a refuzat categoric să plece din funcție, declarând că nu are niciun motiv să demisioneze.
”Mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța. În momentul în care vaccinezi o zonă, din acea zonă nu vor mai putea ieși către Europa carcasă și lapte, și produse din lapte.(...) Nu am niciun motiv să îmi dau demisia”, a declarat Alexandru Bociu.
În ciuda contestațiilor din partea fermierilor, a suspiciunilor de incompatibilitate și a verificărilor făcute de organele de anchetă, Alexandru Bociu rămâne la cârma ANSVSA. Rămâne de văzut care va fi reacția oficială a Guvernului și ce pași vor mai face procurorii anticorupție.
Realitatea Plus i-a cerut un punct de vedere lui Alexandru Bociu, însă, până la momentul difuzării acestui material, acesta nu a oferit niciun răspuns.