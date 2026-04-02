Un medic de la Spitalul din Oradea a murit. Călin Magheru avea 51 de ani

Medicul ortoped Călin Magheru, angajat al Spitalului Județean din Oradea, a murit joi dimineață, la doar 51 de ani. Cu o zi înainte, acesta suferise un infarct miocardic și fusese adus de urgență la spital.

Doctorul, medic primar ortoped și asistent universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie din Oradea, a fost internat în secția ATI, unde medicii au încercat să îi salveze viața.

„S-a făcut tot posibilul pentru a-l salva. A suferit un infarct miocardic acut, ieri dimineață a fost adus la Urgențe în stop cardiorespirator, în stare de inconștiență. A fost pus pe ECMO (n.r. – un echipament similar unui plămân și unei inimi artificiale temporare pentru asigurarea oxigenării în insuficiențele cardiace severe, prin recircularea extracorporală a sângelui). S-au mobilizat și colegii noștri din ATI, și cei de la Cardiologie intervențională și de la Chirurgie endovasculară. Dar nu a putut fi salvat... Suntem îndurerați de pierdere...”, a declarat dr. Carmen Pantiș, șefa secției ATI I a Spitalului Județean, pentru presa locală.

Apeluri pentru donare de sânge

Înainte de deces, colegii medicului au făcut apeluri publice pentru donare de sânge, în încercarea de a-l ajuta. În mai puțin de 24 de ore au fost folosite 40 de unități de sânge.

„Domnul Doctor Magheru Călin se află într-o situație medicală critică, iar necesarul de sânge este imediat. Dacă ai posibilitatea să donezi, te rugăm să te prezinți cât mai curând la centrul de specialitate”

Călin Magheru era cunoscut ca un profesionist respectat și un cadru didactic apreciat. Colegii îl descriu ca fiind „un om foarte bun, cu mult bun simț și foarte bine pregătit profesional”. Soția sa este medic cardiolog, iar tatăl său, Paul Magheru, a fost senator PRM de Bihor și profesor universitar.