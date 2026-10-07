Suspiciuni privind un vaccin BCG produs în Bulgaria. Trei țări din regiune au suspendat imunizarea

Mai multe state din Balcani au luat măsuri preventive după apariția unor suspiciuni privind reacții adverse rare asociate unui vaccin BCG împotriva tuberculozei, produs de compania bulgară de stat Bul Bio. Croația, Macedonia de Nord și Federația Bosniei și Herțegovinei au suspendat temporar utilizarea sau distribuția vaccinului, în timp ce autoritățile sanitare desfășoară investigații suplimentare. În replică, autoritățile de la Sofia au precizat că nu există dovezi care să indice o problemă de calitate a produsului. Vaccinul BCG face parte din programe naționale de vaccinare și se administrează obligatoriu în maternități nou-născuților sănătoși, pentru prevenirea formelor severe de TBC
Potrivit informațiilor publicate de agenția bulgară BTA și preluate de publicația Actualno, Institutul de Sănătate Publică al Federației Bosniei și Herțegovinei a anunțat suspendarea distribuției vaccinului BCG produs de compania bulgară BB-NCIPD Ltd începând cu 6 octombrie și a recomandat suspendarea temporară a administrării. Decizia a fost descrisă drept una preventivă, iar autoritățile au precizat că nu au fost raportate efecte adverse, potrivit publicației N1.
Autoritățile bosniace au precizat că vaccinul respectiv este utilizat din 2019 și că până în prezent nu au fost raportate reacții adverse grave pe teritoriul Federației Bosniei și Herțegovinei.
Croația a declanșat alerta
Primele măsuri au fost luate în Croația, unde Agenția pentru Medicamente și Dispozitive Medicale (HALMED) a suspendat distribuția și utilizarea tuturor loturilor vaccinului BCG produs de Bul Bio NCIPD. Decizia a venit după raportarea a patru cazuri suspecte de osteită sau osteomielită la copii vaccinați în perioada 2024-2025, scrie SeeNews.
Autoritățile croate au subliniat că aceste afecțiuni reprezintă reacții adverse cunoscute, dar foarte rare, ale vaccinului BCG. Numărul neobișnuit de cazuri raportate într-un singur an a determinat însă deschiderea unei investigații privind o posibilă problemă de calitate.
Institutul Croat de Sănătate Publică a precizat, într-un comunicat din data de 5 octombrie 2026, că riscul de tuberculoză la copii este redus în Croația și că suspendarea temporară a vaccinării nu ar trebui să genereze pericole suplimentare pentru sănătatea publică.
Macedonia de Nord a oprit și ea vaccinările
La scurt timp după anunțul Croației, și Macedonia de Nord a decis suspendarea temporară a imunizării cu vaccinul provenit de la același producător bulgar. Comisia națională de imunizare a explicat că măsura este strict preventivă și urmărește verificarea loturilor utilizate în țară și a eventualelor legături cu cazurile investigate în Croația, scrie publicația locală Telma.
La fel ca în țările vecine, oficialii de la Skopje au precizat că până în prezent nu au fost raportate reacții adverse similare pe teritoriul Macedoniei de Nord.
Bulgaria respinge acuzațiile
Ministerul Sănătății de la Sofia și producătorul Bul Bio NCIPD susțin că nu există dovezi care să indice o problemă de calitate a vaccinului. Potrivit autorităților bulgare, două dintre cele patru cazuri investigate în Croația ar implica administrarea unei doze de zece ori mai mari decât cea recomandată, iar într-un alt caz legătura cu vaccinul ar fi fost exclusă ulterior, scrie Actualno.
Ministrul bulgar al Sănătății a declarat că Sofia nu a primit până acum notificări oficiale din partea autorităților croate sau nord-macedonene privind existența unui defect confirmat al vaccinului și că investigația continuă.
În prezent, nu există o concluzie oficială care să confirme că vaccinul produs în Bulgaria este responsabil pentru cazurile raportate în Croația. Toate cele trei state au descris măsurile adoptate ca fiind preventive, până la finalizarea analizelor epidemiologice și de laborator. Vaccinul face parte din Programul Național de Vaccinare și se administrează obligatoriu în maternități nou-născuților sănătoși (de obicei la 2–7 zile de la naștere, la greutatea ≥2500g), pentru prevenirea formelor severe de TBC.