Suspiciuni privind un vaccin BCG produs în Bulgaria. Trei țări din regiune au suspendat imunizarea

Publicat 7 oct. 2026, 23:35 Actualizat 7 oct. 2026, 23:36

Mai multe state din Balcani au luat măsuri preventive după apariția unor suspiciuni privind reacții adverse rare asociate unui vaccin BCG împotriva tuberculozei, produs de compania bulgară de stat Bul Bio. Croația, Macedonia de Nord și Federația Bosniei și Herțegovinei au suspendat temporar utilizarea sau distribuția vaccinului, în timp ce autoritățile sanitare desfășoară investigații suplimentare. În replică, autoritățile de la Sofia au precizat că nu există dovezi care să indice o problemă de calitate a produsului. Vaccinul BCG face parte din programe naționale de vaccinare și se administrează obligatoriu în maternități nou-născuților sănătoși, pentru prevenirea formelor severe de TBC

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